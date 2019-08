Barrio Rucci: prisión preventiva por una brutal violación grupal

La prisión preventiva de Jonathan Francisco Cardamone, acusado de ser uno de las tres personas que hace un año violó a una mujer en un descampado del barrio Rucci, confirmó la justicia.

El fallo, cuya notificación llegó a nuestra ciudad en los últimos días, fue dictado por la Cámara de Apelaciones de Necochea, que funcionó durante la feria judicial.

Por el mismo hecho también fueron imputados Nicolás Javier Torres y un menor de edad.

El gravísimo incidente se produjo la madrugada del 7 de agosto de 2018, en un terreno del sector de Chubut y Monte Hermoso, en cercanías del Plan Federal de viviendas.

La víctima, de 36 años, sufrió lesiones por efecto del ataque sexual y por los golpes que recibió de los delincuentes. Tuvo que ser atendida en el Hospital Penna, incluso con traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

Los camaristas de Necochea -Marcela Fabiana Almeida, Hugo Aljandro Locio y Alfredo Pablo Noel- confirmaron la resolución del juez de Garantías Nº 2 de Bahía, Guillermo Mércuri.

También le robaron

Consideraron que existen pruebas suficientes para manter a Cardamone preso por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o om más personas y robo agravado, ya que además del ataque sexual a la mujer le robaron un teléfono celular y una mochila con dinero, un perfume, un desodorante y llaves, entre otros elementos.

El hecho se produjo entre la 1.30 y las 4 del 7 de agosto del año pasado, en una especie de zanjón ubicado en el descampado de Chubut y Monte Hermoso, en cercanías de la casa del acusado.

De la investigación surge que, antes de la brutal agresión, los procesados habrían estado bebiendo cerveza en el lugar.

Cardamone reconoció haber estado bebiendo con amigos, aunque dijo que no fue autor del hecho, que se fue a dormir sin que se produjera ningún incidente.

Torres también se desligó del caso, aunque lo señaló a Cardamone y al menor.

El reconocimiento en rueda de personas por parte de la víctima terminó con algunas dudas, pero luego los reconoció indudablemente a través de fotos publicadas en los perfiles de Facebook.

"...Ellos estuvieron esa noche ahí conmigo y fueron los que me agredieron, me estrangularon, mordieron, golpearon y me violaron...", dijo la víctima en su testimonio.

Detalló que luego de ser golpeada se produjo la violación grupal. Mientras uno la abusaba, los otros la sujetaban de los brazos o la presionaban en su cuello como para ahorcarla. Así de manera alternada. También sufrió mordeduras en los pechos, el abdomen y el cuello.

Para la Cámara Penal necochense, los reconocimientos adquieren forma a partir de la declaración de la mujer y otros elementos de prueba refuerzan el cuadro incriminatorio.

A corta distancia de donde mataron a Agustina

Conmoción. El hecho fue muy grave por sus características pero también generó conmoción porque se produjo a corta distancia de donde mataron a Agustina Bustos.

Un detenido. Matías Diego Moreno está preso por el crimen de la joven de 19 años, que se cometió en Piedra Buena al 1700, en abril del año pasado.

Por robo. Se cree que Moreno le asestó una puñalada mortal a Agustina para robarle la mochila que llevaba.

Desvío. En principio la policía le atribuyó el hecho a tres menores de 14, 15 y 17 años, aunque luego se supo que no tenían que ver con el hecho. Para esto hubo una pueblada que destruyó la casa de los adolescentes.

Testigo. Un vecino declaró que en primera instancia dijo lo que la policía "le había dicho que debía decir". Describió que el día del hecho, poco después de las 20, en la avenida Arias y México, se cruzó con Moreno, quien le preguntó si quería ir a robar con él y le mostró un cuchillo tipo Tramontina.

En el momento. El mismo testigo dijo que luego de negarse a la propuesta de Moreno siguió caminando y observó que el acusado dobló hacia Piedra Buena y abordó a una chica con la supuesta intención de asaltarla. Detalló de qué manera "la agarró de atrás".