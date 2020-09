El ibuprofenato de sodio ya se aplica en nuestra ciudad

Pablo A. Alvarez / palvarez@lanueva.com

Pese a que varios especialistas de vías respiratorias aclararon que no “existe evidencia científica sobre su supuesta efectividad en Covid-19, que haya sido obtenida según los estándares aceptados”, el ibuprofenato de sodio ya comenzó a aplicarse en nuestra ciudad con resultados favorables en personas que se han contagiado.

Patricia Nieto, farmacéutica oriunda de Guatraché, pero radicada en nuestra ciudad hace muchos años y responsable de Farmacia Nieto, comenzó a producir en su laboratorio --y en forma gratuita-- ibuprofeno para inhalar en nebulizaciones, luego de que un colega de San Nicolás, Guillermo García, compartiera la fórmula en una red que integran con profesionales del resto del país.

Habitualmente, el ibuprofeno se suministra en forma oral o inyectable. Pero en este caso lo preparan en gotas para nebulización.

“Se encontró que, de manera inhalada, produce la baja viral del paciente y tiene un efecto antiinflamatorio en los pulmones. Son dos efectos sumamente beneficiosos y, según los médicos que lo aplican, los resultados son muy buenos”, explicó Nieto.

Y agregó: “Cuando el Covid ataca los pulmones, produce una insuficiencia respiratorio que en algunos casos es muy severa. El ibuprofeno, dado a tiempo, evita los daños del pulmón”, añadió.

Nieto contó que su colega pudo desarrollar la fórmula y la transmitió “generosamente” en la red de profesionales que integran para que puedan acceder en distintos puntos del país.

“Es sumamente económico, por ser de uso compasivo, cuando no te queda otra, y experimental. Todos los colegas que tenemos laboratorios con buenas prácticas de elaboración lo podemos hacer”, resaltó la profesional.

Nieto es la primera que lo produce en Bahía Blanca. Lo suministra a pedido de los médicos que lo recetan y con el consentimiento de los familiares o el paciente.

Generalmente, son tres nebulizaciones diarias, con la cantidad de gotas que prescribe cada profesional.

“Nosotros le damos el preparado y los médicos deciden la dosis que debe utilizar cada paciente. La persona aumenta la fijación de oxígeno en forma inmediata. Es una técnica que pueden desarrollar los farmacéuticos formulistas. Con una receta médica, nosotros lo podemos hacer a pedido del médico. Trabajamos a demanda del médico”, señaló.

Nieto ya lo está entregando en forma gratuita a distintos hospitales de la ciudad y la región, según lo refiera el médico para aplicar.

“Obviamente que no todos los médicos creen en este tipo de tratamiento, pero según nos indican con quienes trabajamos, está dando resultados satisfactorios. Es un uso no habitual, porque el ibuprofeno no se suele utilizar de este modo (por inhalación), y por eso se necesita la aprobación de los pacientes”, manifestó.

Sobre la elaboración en farmacias, Nieto aclaró que están habilitadas para desarrollarlo. “Podemos elaborarlo sin problema porque somos magistrales y no está prohibido. Incluso, mi idea es poder enseñárselo a otros farmacéuticos para poder producir en mayor cantidad”, explicó.

¿Cómo es?

El ibuprofeno no se administra, como se lo conoce habitualmente, como analgésico y antinflamatorio. Se aplica como ibuprofenato de sodio (ibuprofeno hecho soluble al agua) a través de nebulizaciones con una solución hipertónica (con alta concentración de sal).

Las nebulizaciones se realizan con una máscara de protección para evitar diseminar partículas en el ambiente.

Los especialistas indican que la droga “actúa sobre la actina, una proteína que les da estructura a las células” y sostuvo que el efecto antiinflamatorio del ibuprofeno reduce la hiperinflamación que el Sars Cov-2 produce en los pulmones.

“Se dice tratamiento compasivo cuando está fuera de las normas y de estudios de investigación. Y se hace bajo responsabilidad de quien lo usa y quien lo indica”, explicaron.

Advertencias

Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria se hizo una clara advertencia en relación al tratamiento con ibuprofeno. Principalmente, destacó que es un tratamiento que “no tiene evidencia científica que lo respalde”.

La entidad realizó una serie de aclaraciones en virtud de que, en las últimas semanas, se instaló en los medios de comunicación que el ibuprofenato de sodio en forma nebulizada ha sido utilizado exitosamente en pacientes con formas moderadas y graves de Covid-19.

Y si bien los especialistas aclaran que el uso de este tratamiento es apoyado por algunos grupos de médicos y por gobiernos provinciales, como el de Santa Fe, recalcaron que “con el devenir de los hechos recientes no se han encontrado formas de tratamientos eficaces".

“Es prioritario entre nuestros deberes como médicos no dañar, lo que incluye no diseminar información errónea o confusa que genere falsas expectativas en la población y en el personal de salud”, reforzaron los profesionales.