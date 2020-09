Moto GP: el italiano Morbidelli encabezó el 1-2-3 de Yamaha en Montmeló

El italiano Franco Morbidelli, con una Yamaha del equipo satélite Petronas, se quedó hoy con la Pole Position para la novena fecha del Mundial de Moto GP, que se correrá mañana en el circuito de Montmeló, de Barcelona.

Morbidelli, vencedor este año en el Gran Premio de San Marino, estableció un tiempo de 1m38s798 para recorrer los 4.655 metros de Montmeló, superando por 210 milésimas a su coequiper, el francés Fabio Quartararo, ubicado segundo.

Even though @FrankyMorbido12 was the only rider in the 1:38's, could his lap be any quicker than that? 🔥



