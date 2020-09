Desde Monte Grande a la Red Bull Batalla de los Gallos, el camino del rapero Tiago PZK

El rapero Tiago PZK, surgido de las batallas de gallos de la ciudad de Monte Grande, en el sur del conurbano bonaerense, y que es un éxito con su canciones Sola y Cerca de ti, explicó que el freestyle y el canto "son un método para hacer catarsis".

"Hay muchas historias que la gente no se atreve a contar y yo lo uso como método de catarsis, poder soltar lo que uno tiene adentro. Tengo muchas cosas guardadas para contar que quiero sacarlas y dar un buen mensaje", detalló en una charla con Télam Tiago Uriel Pacheco, el nombre "de civil" del rapero de 19 años.

Tiago es reconocido por su versatilidad a la hora de componer y crear su música, que va desde el trap hasta una balada como Sola, cuya nueva versión cuenta con más de 12 millones de vistas en YouTube y que actualmente se encuentra en el Top 10 de los más escuchados de Billboard Argentina.

En su otra faceta, en la de competidor en batallas de freestyle, Tiago cuenta con un nutrido currículum que lo tuvo como campeón de la BDM Batalla de Maestros tras ganarle a Wolf en 2017 y subcampeón internacional de ACDP, además de haber participado de importantes eventos como God Level, Nike Battle Force, Supremacía, GoldBattle y El Quinto Escalón, donde se destacó varias veces.

Este año, además, será uno de los 16 participantes de la Final Nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina, que se llevará a cabo el 21 de noviembre en una edición con el nivel más alto de competidores de los últimos tiempos.

Hace unos años a Tiago se lo podía ver en las plazas que rodean a la estación Monte Grande del Ferrocarril Roca, participando de batallas a pura rima y flow tanto en la zona cercana al skate park como en la plaza donde está ubicado el icónico y gigantesco Tanque de Agua que semeja un plato volador y que ha sido protagonista de muchos videoclips.

Tiago charló con Télam sobre sus comienzos, el presente de su carrera y sus expectativas para el gran evento de noviembre:

—¿Dónde te empezaste a cruzar con las figuras del freestyle y las de la música urbana? ¿Los empezabas a ver o tuviste alguna batalla con alguno de ellos?

—Competí en el Quinto Escalón y la primera batalla que tuve fue contra Paulo Londra. Me fue muy bien, me fui contento pero todavía no me sentía preparado para estar ahí. Por eso seguí entrenando y en el 2017 decidí ir al Quinto Escalón, hacerme un nombre en el freestyle y ese mismo año fue que revolucionó todo y pude clasificar a casi todas las fechas de ese año. En el Quinto Escalón tenías que ganarle a ocho personas en una plaza y después a cuatro en un escenario, tenías que destacarte. Me crucé con figuras muy significativas como el Duki o MKS, era muy 'flashero' para un pibe de Monte Grande llegar hasta ahí. También fui, por cercanía, a las batallas en La Matanza; ahí conocí a Lit Killah, a Ecko, que son de ahí. Creo que a medida que los cantantes se hacen conocidos, la gente empieza a buscar en redes a raperos y cantantes de su ciudad y municipios y eso es bueno, porque la idea es abrir puertas y que crezca la movida.

—¿Cómo es esa movida del hip hop en Monte Grande?

—En Monte Grande está Cromo, que es un chico que freestylea mucho. En cuestión música hay un grupo que se llama 4R que está activando mucho la movida. Ahora me enteré que Dozer también vive en Monte Grande, así que está bueno que represente a la ciudad. Lo que veo cuando salgo a investigar es que es muy del boca a boca. Hay mucho nivel en el sur, hay mucho talento en el urbano y el hip hop.

—Sola es una canción muy fuerte con un video muy emotivo en el que hablás de la violencia de género desde el punto de vista de una mujer. ¿Cómo surgió?

—El tema había salido hace 9 meses y ahora explotó porque lo canté en vivo, salió por Billboard y de repente explotó como explotó. Es la historia de lo que vi con mis ojos de lo que fue la relación de mis padres, fue mi manera de descargarlo, lo tenía guardado hace mucho tiempo y fue una especie de catarsis. Liberé muchos sentimientos ahí, es muy profundo el mensaje y es real, no es algo inventado. No es algo que se me ocurrió y que hice por hacer, creo que sirvió mucho porque mi madre pudo separarlo mucho más rápido y ahora se la pasa escuchando el tema. Es un orgullo muy grande que haya explotado así y que le hayan dado el amor que le dieron.

—De alguna manera la música ayudó a sacar adelante una situación complicada.

—Tengo mi hermanita menor de 12 años y hace dos nosotros nos quedamos en la calle, yendo de acá para allá de la casa de mis abuelos y mis tíos sin un lugar, y hoy en día estamos levantando mi casa. Con la música pude ahorrar y pude levantar mi casa; ahora estamos más tranquilos con mi hermana y mi vieja tratando de ayudar. Ahora que está saliendo todo bien con la música, creo que encontré la manera de salir adelante en la vida. Es una forma, ¿no?

—Este año vas a participar en la Red Bull ¿cómo te ves?

—Este año compito, tengo el honor de ser de los 16 competidores de Argentina clasificados. Es un gran honor, una gran meta que tenía desde chico. Mi lado freestyle siempre anheló estar en una competencia de tal magnitud. Voy a ir a dar mi mejor versión, no quiero competir con uno o con otro, quiero dar lo mejor de mí y que la gente se lleve eso sin importar si gano o pierdo. Quiero volverme con la copa para casa. (Télam y La Nueva.)