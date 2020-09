Miami quedó a un triunfo de la final y festejó como un chico ante Boston

Con una enorme tarea del rookie Tyler Herro y gran tarea colectiva, Miami volvió a ganarle a Boston, por 112 a 109 y, de esta manera, se adelantó 3-1 en la serie final del Este.

El pibe de los Heat, que está jugando su primera temporada, completó 37 puntos (5-10 en triples, 9-11 en dobles y 4-4 en libres), más 6 rebotes y 3 asistencias.

De esta manera, se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la NBA, en convertir 30 o más puntos en playoffs a los 20 años o menos.

Se unió a Magic Johnson (finales de la NBA de 1980), Derrick Rose (2009) y Brandon Jennings (2010).

Y, por si fuera poco, Herro pasó a ser el más joven en la historia de la NBA, en anotar 30 o más puntos en playoffs, ingresando como suplente.

🔥 THIS ROOKIE IS COOKING! 🔥



Tyler Herro has 3⃣0⃣.. @MiamiHEAT up 91-85 with 6:41 remaining in Game 4 on ESPN. pic.twitter.com/jHKS16JsGq