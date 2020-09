Denver le mostró los dientes a los Lakers y mordió el tercero de la final del Oeste

Dominando en gran parte del juego, a excepción de los primeros minutos del último cuarto, Denver Nuggets venció a Los Angeles Lakers, por 114 a 106 y, de esta manera, descontó 2-1 en la serie final del Oeste.

Denver salió a demostrar que estaba recuperado de la última durísima derrota, en el cierre, y llegó a sacar 18 puntos en el primer tiempo.

El dominio en rebotes (23-11) y la pareja Nikola Jokic-Jamal Murray funcionando, contrastó con un rival que no mostró ese instinto asesino.

27 PTS, 10 AST for Joker & Jamal at the half! 🔥



Jokic: 15 PTS, 6 REB, 4 AST

Murray: 12 PTS, 6 AST



2nd half underway on TNT. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/ZMzIgm7Twg — NBA (@NBA) September 23, 2020

Lo cierto es que los Nuggets se fueron al descanso largo 63-53 arriba.

En el inicio del complemento, Lakers se puso a 5, aunque Denver, de la mano de Jerami Grant, quien a su trabajo defensivo habitual le aportó ataque.

Ante un rival que no reaccionaba, los Nuggets siguieron firmes, confiados y decididos a ganar, sacando 20 de luz a falta de 1m30 para el final del tercer cuarto, que lo cerraron 18 arriba: 93-75.

Jamal Murray in his BAG on TNT. 👜 pic.twitter.com/LFYIsBAAqE — NBA (@NBA) September 23, 2020

De todos modos. los Lakers tuvieron intensidad defensiva, forzaron pérdidas, pudieron correr un poco la cancha y descontaron a 3 (parcial 19-2).

Se trataba de otra historia. Denver se había derrumbado.

LeBron James lograba otro triple doble, Rondo estaba en modo playoffs y los Lakers se reconstruían.

🏹 Jamal Murray caps off his 28-point night and the @nuggets win with a DEEP triple.. bullseye! 🏹 pic.twitter.com/ii3WqMEYpJ — NBA (@NBA) September 23, 2020

No obstante, dos triples y una asistencia de Murray (completó 28 puntos, 8 rebotes y 12 asistencias) le dieron alivio a Denver, que sacó 12 a menos de un minuto, y certificó la victoria, esa que persiguió más que su rival durante gran parte del juego.

El cuarto del Este

Miami (2) y Boston (1) se medirán desde las 21.30, televisado por ESPN 3, en el cuarto partido de la serie final del Este.