Video: en un final de película, Anthony Davis le dio el triunfo a los Lakers

"Quiero la pelota cuando quema", declaró después del partido Anthony Davis. Y lo demostró. Con 2 segundos y un punto abajo los Lakers frente a Denver, recibió y la tiró de tres, para desatar la locura de todo su equipo, al que le permitió ponerse 2-0, tras ganar 105 a 103.

El festejo de Anthony Davis.

Los angelinos, apoyados en LeBron (12 puntos), se distanciaron 25-14, restando 1m44 para el cierre del primer cuarto, que terminó 29-21, con un bien final de los Nuggets.

Nikola Jokic adelante resolvió, pero atrás sufría a Anthony Davis.

Restando 4 minutos para el cierre del primer tiempo, los Lakers sacaron la máxima hasta ese momento: 16.

Y se fueron al descanso largo arriba los Lakers: 60 a 50.

En el tercer cuarto, otra vez, gran defensa y alta efectividad, para estirar nuevamente a 16 los angelinos, con Davis dominando a voluntad.

De todos modos, Denver, de la mano de Murray, descontó a 3 y logró entrar 4 abajo al último período; 82-78.

La serie se había puesto linda. Inclusive, Denver se vio en ventaja con 7m25 por delante.

Fue todo muy parejo hasta el final.

Un triple de Murray que quedó corto lo corrigió Jokic y Denver pasó al frente 101 a 100.

No obstante, Lakers respondió rápidamente -a falta de 26 segundos- con un doble de Davis: 102-101.

Restaban 20 segundos, Jokic le jugó 1x1 a Davis, recuperando la ventaja los Nuggets: 103-102.

Entre ellos dos, uno de cada lado, anotaron todos los puntos de sus equipos en los último cinco minutos: Davis (10) y Jokic (12).

Con la última ofensiva y la obligación de anotar, Caruso falló un triple y tras recibir la pelota Green, luego de un rebote ofensivo, Murray lo tapó.

Denver ya festejaba, restaban dos segundos. Claro, no sabían que Davis aún tenía algo guardado...

