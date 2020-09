LaNuevaEncuesta: usuarios opinaron sobre las restricciones al dólar

La Nueva. preguntó a sus usuarios qué piensan sobre las restricciones en el acceso al dólar y el 66,7 % —equivale a 1.419 votos— consideró que es "Devaluación encubierta ¡Una locura!".

En tanto, el 22,3 % respondió "Perfecto, hay que controlar el mercado cambiario"; el 8,7 % contestó "Me da igual, no tengo plata para comprar (dólares)"; y el 2,3 % restante señaló "No tengo idea sobre economía".

Participaron del sondeo 2.126 usuarios.

