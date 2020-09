Boca viajó a Medellín sin Russo y con dos dudas en el equipo que jugará ante el DIM

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El plantel de Boca viajó esta tarde en un vuelo chárter rumbo a Medellín para enfrentar el próximo jueves a Deportivo Independiente de esa ciudad colombiana por la Copa Libertadores, sin la presencia del entrenador Miguel Ángel Russo y con dos dudas en el once inicial.



El técnico nuevamente estará ausente como en Asunción ante Libertad, es paciente de doble riesgo y verá el partido en su casa, mientras que en el banco estarán Leandro Somoza como primer ayudante junto a Mariano Herrón.



En cuanto al equipo hay dos dudas que seguramente se revelarán mañana en la última práctica por la tarde en Medellín cuando hagan el clásico ejercicio de pelota parada.



La primera es en el sector izquierdo de la defensa, donde podría volver Frank Fabra, quien jugó unos minutos el jueves pasado ante los dirigidos por Ramón Díaz, en lugar de Emmanuel Mas.



El jugador colombiano, uno de los que tuvo coronavirus, podría volver por el ex San Lorenzo, que es uno de los siete futbolistas del plantel que no se contagió de Covid-19.



Y el otro interrogante es quien ocupará el carril del volante izquierdo, si Gonzalo Maroni o Agustín Obando, que en el entrenamiento de esta mañana ocupó ese sector.



Edwin Cardona, la otra posibilidad en ese lugar de la cancha, fue probado por Russo como media punta acompañando a Walter Bou. Ambos ingresaron en la victoria ante Libertad por 2 a 0 y fueron importantes para definir el encuentro.



La formación "xeneize" podría ser con Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra o Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Guillermo "Pol" Fernández y Agustín Obando o Gonzalo Maroni; Carlos Tevez y Franco Soldano.



La lista de convocados se completa con Agustín Rossi, Javier García, Gastón Ávila, Iván Marcone, Nicolás Capaldo, Aaron Molinas, Enzo Roldán y Walter Bou.



Todos los integrantes del plantel tienen el alta médica por Covid-19, firmada por médicos especialistas en infectología, y certificado de aptitud física, según los estudios cardiológicos y clínicos realizados a los futbolistas, informó el club en un comunicado.



El 31 de agosto pasado hubo un rebrote de coronavirus en el plantel boquense que estaba concentrado en un hotel de la zona de Tristán Suarez, por el cual quedaron afectados 22 futbolistas.



Boca, líder del grupo H con 7 puntos, enfrentará de visitante el próximo jueves, desde las 21, al DIM, último con ninguna unidad, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. (Télam)