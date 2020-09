ARRANCA EL MUNDIAL DE LEAGUE OF LEGENDS

por Nicolás “Naiko” Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

El mundial de League Of Legends 2020 será un evento presencial que se va a llevar a cabo en China desde el 25 de Septiembre hasta el 31 de Octubre. En ediciones anteriores la empresa desarrolladora del videojuego, Riot Games, nos acostumbraba a tener las diferentes etapas del torneo en diferentes ubicaciones del país. En esta edición se optó por dejar de lado esa tradición, para evitar viajes innecesarios y reducir drásticamente los riesgos de contagio de los deportistas.



Hace unos días pudimos conocer la canción de Worlds, tema que una vez al año reúne a artistas de distintos géneros para ofrecernos el himno que se interpretará en vivo en la ceremonia de cierre del evento. La edición del 2020 se llama Take Over y tiene la suerte de contar con un artista de renombre como lo es Jeremy McKinnon, cantante y líder de la famosa banda de post-hardcore A Day To Remember.

¿Quiénes participaran?

Veintidós equipos de alrededor del mundo competirán en dos fases principales: los Play In y el Group Stage.

Play-in Stage: Septiembre 25 – 30

Group Stage, Ronda 1: Octubre 3 – 6

Group Stage, Ronda 2: Octubre 8 – 11

Cuartos de final: Octubre 15-18

Semi-final: Octubre 24 – 25

Final: Octubre 31

Por la diferencia con el horario con el país asiático las partidas empezarán bien temprano, siendo las 5 AM el inicio de la primera partida del viernes.

¿Cómo puedo ver el Worlds?

Las transmisiones en vivo de Riot Games se presentan en diferentes idiomas, por lo qué desde la central de https://lolesports.com se podrán acceder a las mismas.

Desde El Cubil Del Mal estaremos haciendo una cobertura semanal del evento, trayéndoles por este medio los mejores momentos de la semana.

Si este es tu primer torneo o tenes muchas ganas de mirarlo con alguien que no entiende mucho del juego, les dejamos la ultima animación de Riot, orientada a este público.





Creemos fervientemente que luego de todos los sucesos de publico conocimiento que azotaron al mundo durante el 2020, los deportes electrónicos terminaron de posicionarse a nivel social, en un lugar que supieron ganarse muy bien durante muchísimo tiempo. Desde El Cubil Del Mal le deseamos la mejor suerte del mundo a Rainbow 7, equipo que muy orgullosamente va a representar a la región.