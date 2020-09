Te cantamos las 40: Hoy se confiesa Horacio Schumacher, el alma del equipo

Un gladiador. Horacio Schumacher siempre estuvo al servicio del equipo y lo demostró con cada camiseta que vistió. Formado en Rosario Puerto Belgrano, el "Colo" se ganó el afecto de entrenadores y compañeros por su entrega.

Hoy, mientras espera por dirigir su segunda campaña en Unión de Tornquist --en su debut como DT de Primera fue subcampeón--, salió al cruce de las 40 preguntas y no dudó.

1—Tu mejor partido. “En un clásico contra Sporting en el 2014. Ganamos 3 a 0 y después de mucho tiempo. Hice el primer gol”.

2-- Tu peor partido. “Tuve varios. Recuerdo con Independiente Rivadavia de Mendoza jugando para Rosario en el Argentino A. Nos golearon. Iban 20 minutos del segundo tiempo y le pregunté al árbitro cuanto iba. Le dije que lo terminara. Fui un desastre y nos bailaron”.

3-- Tu principal virtud. “La personalidad y la entrega. Con el tiempo, entender el juego y por dónde pasaba el partido. Una vez, Luis Díaz me dijo: ‘vos sos un mediocre inteligente’. Tenía razón, ja, ja”.

4-- Un defecto. “Era lento y solamente usaba la zurda. Con el tiempo mejoré la derecha”.

5-- El mejor gol que metiste. “Pese a mi puesto, convertí varios y, por suerte, en todos los clubes que jugué. Pero me quedo con uno que hice en Liniers por el Argentino B contra Alvarado. El ‘Negro’ Rosell (Hernán) me sacó el lateral pasando la mitad de cancha, la paré de pecho, la dejé que picara y le pegué; entró en el ángulo”.

6-- El gol que más gritaste. “Todos los que les hice a Sporting. Hacer un gol en un clásico es algo hermoso y no siempre sirvieron para ganar, pero los grité con alma y vida”.

7--El mejor gol que viste. “El mejor gol que vi en cancha fue uno que hizo ‘Pelé’ López Rueda (Alejandro) en un 6 a 2 contra Comercial. Fue de noche en el 2001. Fue una doble pared en velocidad con el ‘Mago’ Quijano (José Luis), yo venía corriendo de atrás, lo vi perfecto, entró al área y definió contra un palo. Me di el gusto de jugar con estos dos cracks. Sólo tenía que correr, recuperar y dársela a ellos que hacían el resto”.

8-- ¿Cómo viviste el debut en Primera? “Fue en 1997, con 16 años. El técnico era Horacio Kaddour (un grande). Me dijo: ‘Colito, ¿te animás a jugar? Sinceramente, tenía unos nervios bárbaros, pero empatamos contra Liniers 1 a 1. Lo más grandes me apoyaron mucho, entre ellos Quijano (José Luis), Paolucci (Marcelo), Gustavo y el ‘Moto’ Ginder (Germán) y el ‘Peco’ (Federico Gómez Peña)”.

9-- ¿Qué amigos te dio el fútbol? “En cada club donde jugué coseché grandes amistades. Y, con el paso del tiempo, te das cuenta que es lo más lindo que te deja este deporte”.

10-- ¿Cuál fue el compañero que más te sorprendió? “Tuve la suerte de jugar con Quijano (José Luis), ‘Pelé’ (Alejandro López Rueda), Armando Mondelo, Arriagada (Pablo), Lucas López, ‘Popy’ (Angel Martínez), entre otros, pero me quedo con el ‘Mago’ (por Quijano). Lo vi hacer cosas increíbles en los partidos y ni hablar en los entrenamientos, donde jugar un picón con él ya era robo”.

11-- ¿Qué rival te hubiese gustado tener de compañero? “Con el ‘Chicha’ Nieto (Federico) y el ‘Mono’ Márquez (Walter). Una vez me vinieron a buscar a mi casa para jugar en Sporting y después de unos mates le pregunté a ‘Chicha’ si jugaría en Rosario, y me dijo que no por respeto a su gente; ‘bueno ya tenés mi respuesta’. Se los agradecí, pero no se pudo dar. Pero uno con quien me di el gusto de jugar fue con Diego Escudero, que ya contó la anécdota que nos matábamos, pero siempre existió respeto y cada uno defendía su camiseta”.

12-- ¿Hincha? “De River y de Rosario”.

13—Te hubiese gustado jugar en. “En River, pero bueno no me quejo porque el fútbol me dio mucho más de lo que yo soñaba y me hizo recorrer el país”.

14-- ¿Quiénes son tus ídolos? “De chico, Enzo Francescoli. Y en mi puesto me identifico con el Pelado Almeyda (Matías).

15-- ¿Cómo vivís el fútbol? “Para mí es mucho más que un deporte. Fue mi estilo de vida, desde chiquito que estoy pateando una pelota y fue algo que siempre quise hacer. Lo viví intensamente. Ahora lo disfruto los sábados en la Liga Comercial junto a amigos, en 11 de Abril y como DT”.

16-- ¿Qué significa Rosario en tu carrera? “Rosario es mi casa. Todo lo que fui como jugador y como persona se lo debo al club. Siempre voy a estar agradecido. Como hincha y jugador di el máximo; y estoy seguro que como técnico me va a llegar la oportunidad. Siempre voy a estar a disposición del club”.

17-- ¿Qué te dejó el paso por Villa Mitre? “En Bahía me siento identificado con Villa Mitre, jugué muchos años en el club y pasé momentos hermosos como el ascenso y también de los malos. La gente siempre me agradeció y me reconoció la entrega. Tengo un aprecio especial por el club y su gente”.

18-- ¿Cómo te fue en la experiencia de Bella Vista? “Jugué un Argentino B, se formó un gran equipo con la base que venía del ascenso y llegamos muchos chicos nuevos. Sinceramente, me sentí muy cómodo. Tiene una barriada atrás que siempre está y te apoya; y empuja mucho para jugar”.

19--¿Qué conclusiones sacaste de tu estadía en Liniers? “En Liniers comprobé lo que veía de afuera: un club muy ordenado, con un marcado estilo de juego. Se formó un equipazo, pero no tuvimos suerte en el tramo final para ascender. Perdimos con La Emilia por penales. Fue una pena porque ese grupo se merecía el ascenso. Tenía experiencia, juventud y jerarquía”.

20--¿Cómo fue enfrentar por primera vez a Rosario? “Por suerte, a Rosario no lo enfrenté nunca por los puntos. Sólo fueron dos amistosos que jugué para Villa Mitre. Fue raro porque encima le hice un gol en cada partido”.

21-- ¿Qué significa dirigir en el fútbol de la zona? “Es un paso adelante en mi carrera como técnico. Le voy a estar siempre agradecido a toda la gente de Unión de Tornquist que confió en mí para que los dirija. La verdad que me siento como en casa, fui en el 2005 a jugar, prometí volver y lo pude cumplir en el 2015. Y ahora en la función de DT estoy muy cómodo con los chicos que ya conocía”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

22-- ¿Te ves dirigiendo en la Liga del Sur dentro de un tiempo? “Sí. En algún momento voy a tener la oportunidad de dirigir en la Liga del Sur. No me apuro, al contrario, me perfecciono y adquiero experiencia para cuando me toque poder hacerlo de la mejor manera”.

23-- ¿Quién es el mejor jugador que viste en la Liga del Sur? “Vi muchos grandes jugadores, como por ejemplo Quijano (José Luis), Arriagada (Pablo), Julio Acosta, Rodrigo Palacio, Lucas López, ‘Pelé’ López Rueda”.

24-- ¿Cómo fue dirigir formativas en Villa Mitre? “Fue mi primer experiencia como DT. Me llamó Néstor Herrero, le dije que solo podía ir algunos días porque habían nacido mis hijos (los gemelos) y se dio. Me encontré con Herrero, el ‘Vasco’ Azurmendi (Osvaldo) y Esteban Fernández, mejor imposible para arrancar, gente de primera que me enseñaron muchísimo. Encima el predio lo tiene Caty De la Canal (Oscar). Estuve dos años muy cómodo con los chicos, el club y los dirigentes. Me fui porque busqué crecer en la profesión y dirigir Primera”.

25-- ¿Qué te gusta y qué no del fútbol? “El folclore, el día a día, el vestuario y la previa del partido. Dentro de la cancha soy feliz. Me olvido de todo, en la línea como DT también soy muy intenso, me gusta. Y lo que no me gusta es la hipocresía y los arreglos que hay por detrás. En los torneos argentinos, sabíamos que había canchas que no podíamos ganar en condiciones normales. Te daba mucha impotencia”.

26-- ¿Maradona o Messi? “Los dos son Argentinos. Son y serán los mejores y hay que disfrutarlos. Por mi personalidad, me quedo con Diego”.

27-- En un asado, ¿a qué tres personajes invitarías? “Ruggeri (Oscar), el ‘Coco’ Basile (Alfio) y Gallardo (Marcelo). Sería una noche larga, me encanta escucharlos y aprender de estos monstruos”.

28--¿Cómo te llevabas con el estudio? “Bien. No me costaba estudiar y, además de la secundaria, hice el curso de DT. Alguna vez arranque educación física, pero dejé porque no me daban los tiempos. Siempre trabajé y jugué a la vez”.

29-- ¿Qué sueño te gustaría cumplir? “Ver crecer a mis hijos, que elijan el deporte que quieran, apoyarlos y seguirlos”.

30-- ¿Qué técnicos te marcaron? “Por suerte fui dirigido por los mejores técnicos de la Liga como Kaddour (Horacio), Guillermo y Fabián Tuya, Canutti (Roberto), Tato Zapata (Juan Carlos), Luis Díaz, Bonjour (Darío), Azzolini (Horacio), Beto Gómez, Correa (Daniel), Comino (Néstor), Katz (Marcelo) y Gómez Peña (Federico). De todos me llevo algo. Y el que más me marco fue un profe, quien me enseñó a ser profesional: Gustavo Alvarez, no por nada ahora dirige Primera de AFA (Patronato)”.

31-- Armá tu once ideal con todos los compañeros que tuviste y el DT. “Fermín Ponte; de 2 el ‘Tata’ Poncetta (Martín), stopper por derecha Fede Mancinelli, stopper por izquierda Pelusa Martínez (Mario); de 5 Gabi Cristovao, por las bandas los monos, ‘Turco’ Apud (Claudio) y Diego Escudero, doble enganche con Quijano y Pelé (López Rueda), de 9 Martín Carrillo y de punta el Kitty Magallanes. El banco: con la 12 Juan Pablo Maganaro, con la 13 Tomás Terruggi --un comodín, que puede jugar en varias posiciones--, con la 14, Lucas López, con la 15 Arriagada y la 16 Julio Acosta. Yo voy de DT porque no tengo lugar en este equipo”.

32-- ¿Un lugar en el mundo? “Pehuen-Co, Me encanta la playa y es muy tranquilo”.

33-- ¿Qué anécdota publicarías en un libro? “En Formosa, con Villa Mitre, semifinal del Apertura 2005, nos pasó de todo. Se nos rompió el colectivo de ida y de vuelta, nos c… a palo a la entrada del vestuario y, ya en el partido, cayó dos veces un asistente porque los hinchas estaban furiosos. Jugábamos 10 metros para adentro de la cancha, nos tiraban con unas frutas verdes, tanto a ellos como a nosotros, ganamos 3 a 0 y el partido se suspendió cuando el rival tenía una penal a favor. Los jugadores del otro equipo pedían por favor que lo suspendan porque nos mataban a todos. Sin saludarnos y como veníamos, salimos corriendo, nos subimos al cole casi en movimiento y salimos rajando para el hotel. Y con la misma ropa del partido nos tiramos a festejar en la piscina del hotel. Recién entonces pudimos disfrutar el pasaje a la final”.

34-- Contame cuando te pusiste los guantes en Bella Vista. “Fue en cuartos de final, contra Cadetes de Mar del Plata. Nos echaron al arquero, ya perdíamos 3 a 0, no teníamos más cambios y me puse los guantes, ja, ja. Atajé dos mano a mano y me revolqué bastante. Me hicieron un golazo de afuera del área. La crónica dijo, como jugador de campo fui un desastre, pero levanté el puntaje en el arco, ja, ja”.

35-- ¿Quién fue el delantero que más te complicó? “Paratore de Aldosivi, era ligerísimo y habilidoso. Yo lento y torpe. No lo pude agarrar en toda la tarde en el Minella. Hasta un penal le hice. Lo pondría también como esos partidos para el olvido”.

36-- ¿Cuál fue la peor patada que te pegaron? “En Huracán de Comodoro Rivadavia, me pegaron un rodillazo en la espalda, tuve que pedir el cambio porque no me podía mover. Imaginate el viaje de vuelta en el colectivo. Después estuve 15 días sin entrenar”.

37-- ¿Qué te genera Alberto Fernández? “En general, ningún politíco me genera nada, sólo espero que le vaya bien así el país mejora. Tengo hijos y espero que haya un futuro más digno para ellos”.

38-- ¿Cómo te ganas la vida hoy? “Soy militar. Trabajo en el taller de armas en el arsenal naval. Y, paralelamente, soy técnico de futbol”.

39--¿Cómo te llevas con la cuarentena? “No paré nunca de trabajar, pero me sirvió para terminar la casa en los ratos libres, estar con mis tres hijos y disfrutar más tiempo en familia”.

40-- ¿Qué te gustaría hacer que todavía no hiciste? “Cuando crezcan un poco más mis hijos, viajar en familia a alguna playa tranquila en Brasil”.

El perfil

--Nombre: Horacio Omar Schumacher.

--Fecha y lugar de nacimiento: 15 de abril de 1981, en la Base Naval Puerto Belgrano.

--Trayectoria (desde escuelita): Juventud Unida (PA), Sporting, Rosario, Villa Mitre, Bella Vista, Liniers, Union de Tornquist y Atlético Río Colorado.

--Grupo familiar. Es hijo de Roberto y Mónica. Tiene dos hermanos: Roberto y Mariano: Está casado con Florencia Dolcemascolo Y es papá de los gemelos Camilo y Matías --de 4 años-- y Valentina, de 2.

La "compu" de "Cocho"