¿Quién es el pibe que River sacó de la “Villa” y que ahora llegó a la Selección Argentina?

Domingo 25 de agosto de 2019, cuarta fecha de la última Superliga. Talleres frenó a un River que venía envalentonado tras hacerle 6 a Racing. Lo venció por 1-0, con gol de Nahuel Bustos. Con la casaca azul número 13 del conjunto cordobés, Facundo Medina cumplió uno de sus sueños: jugar en el césped del Monumental, aunque en la vereda de enfrente, no como se lo imaginaba poco tiempo antes.

Al final, en medio de la alegría del Matador por dar el batacazo en Núñez, el chico de 21 años que ocupó un puesto en la defensa no se olvidó del lugar que le dio una oportunidad. "Disfruté mucho el triunfo y le agradezco al equipo, pero también le estoy muy agradecido a River más allá de que me haya ido. Me sacaron de la Villa y me formaron como persona", expresó en la zona mixta.

Categoría '99 y oriundo de Fiorito, tierra santa para el mundo futbolero nacional, llegó en 2011 a la pensión y se formó en las Inferiores de la Banda como lateral izquierdo, pero tiene capacidad para jugar de central gracias a su buen porte físico (mide 1,84m).

Fue a la pretemporada de 2017 junto a un tal Lucas Martínez Quarta, pero no pudo hacerse un espacio en la consideración de Marcelo Gallardo.

Después de sentarse cuatro veces en el banco de Primera y jugar solamente tres amistosos (contra Olimpia, San Pablo y Aldosivi, entre noviembre de 2016 y enero de 2017), partió en el invierno de 2018 rumbo a Talleres a cambio de 950 mil dólares por el 65 por ciento del pase.

En el conjunto dirigido por el uruguayo Alexander Medina sí logró la titularidad (37 PJ, un gol) y hasta se ganó un espacio en las selecciones juveniles que conduce Fernando Batista. Fue campeón del Sudamericano Sub-20 en Chile, disputó el Mundial de Polonia y logró la medalla dorada panamericana en Lima, todo en 2019.

En pleno parate por la pandemia, a Medina le llegó la posibilidad de partir rumbo al Racing de Lens francés, dispuesto a pagar €4.000.000 brutos por su ficha, de los cuales a River le quedarán el 35 por ciento por la parte que conservó. Un dinero que, en época de crisis e incertidumbre, cayó como anillo al dedo a la tesorería.

Medina comenzó de gran manera su primera experiencia en Europa: un muy buen partido ante al poderoso PSG y nada menos que un gol de chilena frente al Lorient.

Pasaron River, Talleres y las juveniles de la Selección Argentina. Llegó la experiencia europea y, rápidamente, Medina dio un paso más en carrera.

Lionel Scaloni dio la lista de la Selección para las Eliminatorias Sudamericanas y dentro de los convocados está Medina. Otro sueño cumplido para el pibe de Fiorito...