Schwartzman no pudo con Djokovic pero cerró una semana soñada en Roma

No pudo ser para el bonaerense Diego Schwartzman (15º) en la final del Masters 1000 de Rona (Italia), con disputa sobre el polvo de ladrillo del Foro Itálico, pero aún así quién le quita lo bailado a la mejor raqueta argentina.

Peque luchó pero no pudo contra la jerarquía del Nº1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, quien, a pesar de un comienzo impreciso, sacó a relucir su chapa y terminó venciendo por 7-5 y 6-2, en casi dos horas de juego, logrando así alzarse con el trofeo de campeonato.

DJOKO-VICTORIOUS 🏆



The moment @DjokerNole won his 5th Rome crown - and a record-breaking 36th Masters 1000 title! #IBI20 pic.twitter.com/IHrXJVxKl5