Monte: por el retroceso de fase, se suspendió el ingreso de propietarios bahienses

El municipio de Monte Hermoso anunció hace instantes que, a raíz del retroceso del distrito de Bahía Blanca a la fase 3 de aislamiento, suspenderá el ingreso de propietarios sin residencia fija que provengan de ese partido, previsto inicialmente para mañana.

"La ordenanza que fue aprobada el 24 de agosto pasado es clara: sólo se otorgará el permiso de ingreso a las personas que vivan en distritos o jurisdicciones que se encuentren en la fase 4 o 5 de la cuarentena", indicó una fuente municipal.

Esto implica que todos los turnos que hayan obtenido personas residentes en Bahía Blanca, para ingresar a partir de las 8 de mañana, no tendrán valor y deberán ser reprogramados.

"La primera medida que vamos a tomar es comunicarnos con todos los bahienses que hayan sacado su permiso para comunicarles que no tendrá efecto mientras Bahía Blanca permanezca en Fase 3. Les pedimos que mañana no vengan, porque no podrán pasar por ninguno de los dos retenes", indicó Franco Gentili, secretario de Turismo de Monte Hermoso y encargado de la entrega de los permisos.

"Quienes vivan en otros distritos que estén en fase 4 o 5 podrán ingresar tal como estaba previsto. Lo que cambió únicamente es la situación de los propietarios bahienses", aclaró.

El funcionario no indicó la forma en que serán reprogramados los turnos que sacaron los bahienses.

"Hoy la prioridad es avisarles -dijo-. Y mañana, con las cosas más claras, empezaremos a ver cómo reorganizamos los turnos. Hoy lo único cierto es que no podrán ingresar. Obviamente, tampoco habilitaremos la entrega de turnos a bahienses mientras la situación epidemiológica de la ciudad no mejore".

En Turismo estiman que hasta el momento han sacado un turno para ingresar al balneario, a chequear el estado de sus propiedades, cerca de 2.000 propietarios.

"Entre el 95% y el 98% correspondieron a bahienses", indicó una fuente de la cartera.