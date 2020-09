Boston encendió motores atrás, se ajustó los cinturones y despegó adelante: 1-2 ante Miami

La defensa zonal de Miami que tanta preocupación había generado en Boston después de no poder resolverla y quedar 0-2 abajo en la serie, dejó de ser un problema y los Celtics ganaron, por 117 a 106, en el tercer juego final del Este.

Si bien el resultado final indica un cierre apretado, no representa lo que sucedió en la mayor parte del juego con los Celtics (ganaban por 19 al inicio del último cuarto), que dominaron, más allá de, una vez más, no ser capaces de terminar con tranquilidad.

La construcción de la victoria comenzó atrás, con una defensa que se vio premiada con recuperos y corridas, tomando con ventaja numérica a su rival.

Cuando no pudo definir de contra y Miami se plantó en zona, Boston tuvo capacidad para ocupar espacios y con buena efectividad pudo desestabilizar a los Heat.

Así llegó a saca 21 de luz y tuvo a varios jugadores con alto nivel, que ahora sí aparecieron en la serie.

Jaylen Brown terminó con 26 puntos y 7 rebotes.

3 steals, 26 points for Jaylen Brown! 🔒😤 📺: ESPN pic.twitter.com/ew8gSfAsFV

Jason Tatum completó 25 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias.

Tatum, @celtics up 15 entering Q4 on ESPN! pic.twitter.com/iQ4YDILyZb

Marcus Smart sumó 20 puntos más 6 asistencias.

The @celtics open Game 3 on a 16-9 run on ESPN! pic.twitter.com/TfdmmZ7Zem