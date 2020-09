"Empieza a desandarse el camino de la verdad y de la justicia", aseguró Peretto

El abogado Luciano Peretto, quien asesora a Cristina Castro, sostuvo que "empieza a desandarse el camino de la verdad y de la justicia y de la posibilidad de que Facundo empiece a descansar en paz" al confirmarse que los restos hallados en Villarino Viejo corresponden al joven de 22 años.

En diálogo con Hechos de Radio, por LU2, Peretto señaló que "nuestro perito de parte Virginia Creimer va a retirar el cuerpo. El presidente de la Nación ha dispuesto un vuelo sanitario para que los restos sean restituidos a Pedro Luro y que Cristina pueda darle sepultura".

"El consuelo, que no termina siendo absoluto, es que Cristina pueda ver que la causa en la que se investiga la desaparición forzada de su hijo, y ahora tenemos que hablar ya de su posterior homicidio, no quede impune y que las personas que hayan tenido, por omisión o acción, algo que ver con esta circunstancia, paguen en el sistema de justicia", añadió el letrado.

"Hoy fue el momento más fuerte. Como amigo y como abogado trato de transmitirle (a Cristina) que estamos más cerca y que hay que poner fuerzas en lograr consecuencias judiciales", sostuvo Peretto.

Además, el abogado contó que "por si algo le faltaba a la causa" era hallar más restos humanos en la zona de Villarino Viejo.

"Anoche se nos comunicó que encontraron restos óseos en la zona, pero que no corresponden a Facundo. Es decir, a 2.000 metros de donde se encontró el cuerpo de Facundo, hallan otros restos humanos. Es escandaloso y cuesta concebirlo en el marco de una investigación tan compleja. No es una noticia cotidiana. Y no es casual. Esa zona ya había sido rastrillada más de una vez", relató.

Asimismo, Peretto sostuvo que para que la causa avance es determinante que las partes se pongan "en la misma frecuencia".

"Entiendo que la querella ya se encuentra en ir a fondo en la búsqueda de la verdad. Si el resto se encolumna en querer buscar la verdad, esta es una causa que se puede resolver fácil y rápido. Pero si el resto se escuda, es una causa eterna como tantas que duermen en los tribunales", dijo.

"La presión popular es muy grande —continuó—, el caso de Facundo no es uno más. La circunstancia es escandalosa y trato de ser optimista, no nos queda otro camino que la verdad".

Según mencionó, "el 12 de octubre se entregará el informe final con circunstancia de muerte: lugar, fecha y condiciones".