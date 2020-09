Moto GP: Maverick Viñales cerró otro sábado perfecto en Misano

Por segundo fin de semana consecutivo, el español Maverick Viñales rompió los relojes en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano, escenario del Gran Premio de Emilia Romagna de Moto GP, séptima cita del mundial.

A bordo de una Yamaha oficial, Viñales, quien va por su primer triunfo del año, se alzó con una nueva Pole Position, 12ª de su cuenta personal, tras emplear 1m 31s 077 en su mejor vuelta lanzada.

