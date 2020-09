Marcelo Bielsa tras su primer éxito en la Premier: "Nos costó mucho atacar y defender"

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El entrenador argentino de Leeds, Marcelo Bielsa, reconoció hoy que les costó "mucho" atacar y defender tras la victoria de su equipo ante Fulham por 4 a 3 como local, por la segunda fecha de la Premier League de Inglaterra.



"Fue un partido que se nos hizo difícil doblegar al oponente. Nos costo defender y atacar", analizó Bielsa en declaraciones a la prensa en la conferencia.



“En el primer tiempo nos costaba evitar que sumaran pases desde atrás y, si bien no defendimos mal, no pudimos atacar. En el segundo tiempo, después del 4-1, ellos en muy pocos minutos abreviaron el marcador. Me pareció que fue más por virtud de ellos que por errores nuestros. Y del 4-3 hasta el final del partido, creo que jugamos bien”, argumentó.



Leeds logró una victoria importante porque Fulham es un rival directo en la lucha por la permanencia, ya que ambos son recientes ascendidos.



“Estamos siendo muy eficaces, pero estábamos acostumbrados a crear más opciones de gol que las que estamos creando”, concluyó el "Loco".



En la próxima fecha, Leeds visitará a Sheffield United, una de las sorpresas en la temporada pasada. (Télam)