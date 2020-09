Brumbies no dejó escapar el título del Súper Rugby Australia

Brumbies se consagró hoy campeón del Súper Rugby australiano al superar a Reds por 28 a 23 (PT 15-13), en uno de los certámenes que se han celebrado en Oceanía tras su suspensión en marzo pasado por la pandemia de coronavirus.

La final se disputó en el GIO Stadium de la ciudad de Canberra con el arbitraje del australiano Angus Gardner.

Brumbies fue local al haber finalizado en la etapa regular primero, en tanto que Reds, de la ciudad de Brisbane, fue segundo y se clasificó para jugar la final al vencer a Rebeles, el tercero, el pasado sábado por 25 a 13.

En la etapa regular habían jugado dos veces, Brumbies ganó en Canberra por 22-20, en tanto que Reds triunfo en Brisibane por 26 a 7.

Los 28 puntos de Brumbies fueron producto de tries de Folau Fainga'a, Andy Muirhead y Tom Banks, con dos conversiones y dos penales de Noah Lolesio.

Por el lado de Reds sumaron tries Harry Wilson y Angus Blyth, con dos conversiones y tres penales de James O'Connors.

Brumbies fue un justo vencedor aunque en determinados momentos cayó en desatenciones que le pudieron complicar el triunfo, especialmente sobre el final cuando ganaba 28-16 y Reds se le puso a cinco puntos y pudo haber marcado un try a cuatro minutos del final, pero falló en un pase a pocos metros del ingoal.

Brumbies, dirigido por Dan McKellar, formó con Tom Banks; Andy Muirhead, Tevita Kuridrani, Irae Simone y Tom Wright; Noah Lolesio y Joe Powell; Pete Samu, Will Miller y Lachlan McCaffrey; Cadeyrn Neville y Murray Douglas; Allan Alaalatoa, Folau Fainga'a y Scott Sio.

Por su parte, Reds, con Brad Thorn como coach, lo hizo con Jock Campbell; Jordan Petaia, Hunter Paisami, Hamish Stewart y Filipo Daugunu; James O'Connor y Tate McDermott; Harry Wilson, Fraser McReight y Liam Wright; Lukhan Salakaia-Loto y Angus Blyth; Taniela Tupou, Brandon Paenga-Amosa y JP Smith. (Télam/La Nueva.).

Mirá lo mejor del partido:

Super Rugby AU | Brumbies v Reds - Grand Final Highlights



A 16-year Super Rugby drought is finally over for the @BrumbiesRugby, who held on to defeat the Queensland @Reds_Rugby in Saturday night’s grand final in Canberra.#SuperRugby #SuperRugbyAU #BRUvRED pic.twitter.com/QJeD1JNkP4