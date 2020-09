Su papá tiene COVID-19, su estado se agravó y tuvo que recorrer 5 hospitales para que lo atendieran

Una joven bahiense relató por televisión la “odisea” que tuvieron que pasar para que pudieran atender a su papá, que tiene coronavirus y su estado había empeorado.

Melisa Calderoni contó a Telefe Bahía Blanca que primero fueron al Hospital Municipal, donde no los quisieron recibir por tener obra social.

"El miércoles era el cuarto día que mi papá tenía fiebre y me habían dicho que llame al 107 si tenía alguna complicación. Llamé y una vez que me atienden, me dijeron que estaban saturados. Entonces decidimos llevarlo por nuestros propios medios a la guardia del hospital. Vamos al Municipal y ahí el chico de la guardia nos dijo que no nos podían atender porque nosotros tenemos obra social y ahí atienden casos sin obra social", dijo.

El empleado del Municipal les sugirió que acudan al Hospital de la Asociación Médica (HAM) y pidieran un Rechazo Conformado para que los atendieran.

Sin embargo, en el HAM también les dijeron que todos sus recursos estaban en la totalidad de funcionamiento y que debían ir a otro centro de salud.

"Nosotros queríamos que lo pudiera ver una enfermera, enfermero o alguien porque tenía mucha fiebre, estaba inestable, tembloroso, con los labios violetas y necesitaba atención médica. Y no nos quisieron dar ese Rechazo Conformado por las dudas de que ningún hospital nos quiera aceptar", relató.

Junto a sus hermanas decidieron llevarlo, entonces, al Hospital Español, donde nuevamente les negaron la atención.

"De ahí fuimos en el auto al Italiano, con todas esas complicaciones derivan por el COVID. Ahí habremos estado una hora y media por lo menos hasta que salió el director y nos explicó otra vez que no había camas. Le pedimos que venga alguien que lo controle y que lo mirara para que nos pudiéramos ir. Y al rato vino la policía y nos sacó del lugar", contó.

"Una policía y una chica de la obra social IOSFA nos recomendaron que vayamos al Penna y que pusiéramos el auto donde paran las ambulancias y que mi papá pase a la guardia que ahí sí o sí lo iban a atender. Nuestra preocupación era que él se quedara en el vehículo, bajar nosotras y pedir la atención médica porque tampoco queríamos exponerlo a él y a las personas en las guardias, sabiendo que es COVID-19 positivo", siguió.

Finalmente, en el hospital provincial pudieron darle atención y estabilizarlo con suministro de oxígeno. Luego lo trasladaron al Hospital Naval, por su obra social.

"Fue caótico. El mensaje es que todos los hospitales ya están saturados y tenemos que cuidarnos nosotros, los jóvenes también. El tema es que si se contagia algún adulto mayor, sí o sí necesitan atención, por eso hay que cuidarse", cerró.