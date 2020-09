Dicen que Lavezzi pasa por el quirófano para volver a su primer amor: Rosario Central

Diego Lavezzi, hermano de Ezequiel, confirmó que el futbolista aún mantiene la expectativa de volver a la actividad vistiendo la camiseta de Rosario Central. "Se tendrá que operar para ver como está, y si sale bien analizará si está en condiciones o no de jugar en Central. No hay que darle mucha vuelta y él no va a venir a jugar por la plata”, señaló.

“Yo tengo un sueño, terminar el estadio de Coronel Aguirre, la ciudad deportiva y después poder hacer algo importante en Central como dirigente, además de lograr que `Pocho´ juegue en el `Canalla´, que sé que es el sueño de él y de todos nosotros", afirmó en charla con La Banda Futbolera, por Super107.5 FM de Rosario.

Consultado sobre qué fecha estimativa se maneja, el mayor de los Lavezzi aseguró que será a "fines de septiembre".

Interrogado en torno al origen de la posibilidad que el ex delantero de la Selección Argentina se calce la camiseta de sus amores, Diego confió: "Yo me comuniqué con Kily González para decirle que lo llame al Pocho, que podemos armar algo. Y ahí arrancó todo. Después lo llamó `Fideo´ (Di María) y ahí se armó, si está bien de la rodilla, algo que puede ser lindo. Después hablé con Rodolfo Di Pollina y le mandó un mensaje a Ezequiel. Eso fue todo".

El Gringo hoy ocupa un lugar dentro del arco opositor de la institución rosarina y aprovechó para expresar sus sensaciones dentro de un momento económico y financiero muy complejo.

"Tenemos 130 millones de pesos en cheques devueltos y no sabemos cuanta plata debemos ni quienes son los acreedores. Somos el segundo equipo que mas debe en el país", alertó, al tiempo que se mostró excéptico en torno al nuevo proyecto deportivo que intentará posicionar a futbolistas de inferiores en los planteles superiores.

"Volvemos a las inferiores porque estamos fundidos, porque no podemos pagarle a nadie. El Kily asume porque es un amigo y porque no tienen más recursos, se quedaron sin nada", denunció.

"El club hoy necesita 5 millones de dólares para salir adelante. Si tenés de vuelta cheques de 20.000 pesos es porque no tenés recursos. Central no tiene salida y, tarde o temprano, terminará en una convocatoria de acreedores", finalizó.