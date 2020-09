Viajar o quedarse: qué opinaron los usuarios sobre la posible habilitación de los viajes

Usuarios de La Nueva. contaron qué harán en caso de que se habiliten los viajes de media y larga distancia en octubre, como esperan que ocurra en la terminal local.

Más de la mitad, más precisamente el 53,6 %, respondió que "no (viajará), prefiero esperar". El 20,2 % contestó "¡De una (viajo)!, me quiero ir ya"; el 14,2 % dijo "Me gustaría pero no tengo un peso"; y el restante 12 % señaló "Si me da la billetera, sí".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Participaron del sondeo 2.027 usuarios.

Ya podés votar #LaNuevaEncuesta en la página principal y en cualquier nota de lanueva.com.