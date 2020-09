"Tengo terror al 21 de septiembre, los jóvenes se van a juntar y contagiar a todos"

El Jefe de Servicio de Cirugía General del Hospital Italiano de Bahía Blanca, Gustavo Sofía, expresó esta tarde por LU2 que le tiene “terror al 21 de septiembre”, porque “los jóvenes se van a juntar y contagiar a todos”, en medio de la pandemia de coronavirus y a pocos días del comienzo de la primavera.

“No nos escuchan. Por favor, usen barbijo tapando nariz y boca. No hagan reuniones, no se junten a corta distancia ni siquiera en los lugares públicos. Yo realmente tengo terror del 21 de septiembre, porque los jóvenes se van a juntar y son los que nos van a contagiar a todos”, afirmó el cirujano en el programa Hechos de radio.

“La gente no se está cuidando. No toma consciencia de que esto es una enfermedad altamente contagiosa. Los jóvenes la van a pasar como nada, pero son los que van a contagiar al resto. Mueren personas. No uses barbijo, pero vas a enterrar a tu abuelo”, dijo.

Sofía comentó que el hospital está “casi colmado” y que hay gente en espera. “Tenemos 3 camas de terapia COVID y están ocupadas y 11 de clínica COVID. Están a punto de colmarse por la gente que está en la guardia”, sostuvo.

“El destrato que se le ha dado esta semana a los colegas fue total. A esto se suma la falta de empatía de la gente", comentó, y agregó: “Algunos funcionarios no tienen ni idea de lo que se vive en una sala o una terapia COVID. Tendrían que verlo para poder entenderlo".

“Los jóvenes tienen que cuidarse”

Por su parte, el doctor Diego Iseppi, presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Penna, dijo también en un llamado con LU2 que “los jóvenes tienen que cuidarse y cuidarnos a nosotros para mejorar la atención” en los centros de salud.

Ante los aumentos de casos en la ciudad, el pediatra consideró que “espera que podamos cuidarnos como al principio” de la cuarentena. “Tenemos que dar todo”, definió.

La asociación difundió en las últimas horas un comunicado a través de Facebook en el que advierten “un aumento considerable en la ocupación de camas en el ámbito público y privado".

El texto completo:

Queremos expresar nuestra preocupación por los aumentos de personas contagiadas, de personal sanitario que requiere aislamiento preventivo y un aumento considerable en la ocupación de camas en el ámbito público como privado.

Se avecinan tiempos difíciles en la ciudad que requiere una coordinación madura, sin trabas y sabiendo que hay que dar un poco más porque esto no terminó, sino que puede estar empezando.

A todo el personal de salud le mandamos un fuerte abrazo, a seguir cuidándose y no bajar la guardia. Y a los bahienses, que se cuiden como el primer día, porque lo hicieron muy bien.

No olvidar uso de tapabocanariz, distancia social mayor a 2 metros, lavado de manos y circulación controlada.

En esta estamos todos sin distinción de nada.