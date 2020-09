"Sería un dolor tremendo que se vaya algún jugador ahora", dijo Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo, entrenador de River, habló en conferencia de prensa, se refirió al actual mercado de pases del Millonario y a la posibilidad de que alguno de sus futbolistas siga los pasos de "Juanfer" Quintero y se vaya del club.

"No sabría decir si se nos va a ir algún jugador mas. Eso dependerá de cuales sean los movimientos y las propuestas que puedan llegar a venir. Es un mercado muy quieto, es un mercado que claramente no ha sido, hasta acá lo que se esperaba. No solamente para nosotros, sino para el mundo y sobre todo para los argentinos. Venir a buscar jugadores que hace seis meses que no juegan es una apuesta importante para aquellos que requieran de los jugadores nuestros", comenzó el Muñeco, que mañana viajará con su plantel a Brasil, donde el conjunto de Núñez reiniciará su participación en la Copa Libertadores el próximo jueves, frente al San Pablo.

Y continuó: "Se entiende que la economía en nuestro país está sufriendo demasiado, por ende los clubes sufren y algunos pueden aprovechar esas posibilidades que ofrece el mercado nuestro hoy en día. Así y todo, no ha llegado ninguna oferta más allá de la de Quintero y la de (Jorge) Carrascal, que el club decidió denegarla. Después, no hubo ninguna otra oferta concreta, oficial por ningún futbolista de nuestro plantel".

Siguiendo en la misma línea, Gallardo habló de la situación de Lucas Martínez Quarta, por quien el Celta de España hizo una oferta hace pocos días.

"Puede haber un deseo alguien del entorno del jugador. Martínez Quarta no me ha manifestado, como sí he escuchado en estos días que tenía un deseo de irse. No huno ninguna oferta oficial de ningún club".

"Es un deseo o una sugerencia de su representante que hasta ahora no ha sido ni oficial ni concreta y yo no puedo dejarme llevar por deseos de representantes de futbolistas a los que respeto, pero se que manejan intereses propios y de los jugadores. Lo que no puede pasar es que entremos en una confusión general de esto de decir ‘me quedo, me voy, me lo llevo, lo saco’", expresó el DT.

A pesar de estas declaraciones, el Muñeco señaló: "Lo que sí puede pasar es que algún mercado que todavía esté abierto, como el europeo, en las próximas semanas pueda hacer una oferta. Ahí hablaremos y veremos cuales son las condiciones, y veré cual es el sentir del jugador, que en definitiva es eso. Si un jugador viene y me dice ‘la verdad que tengo deseos de irme’, y la oferta es conveniente para el club y las partes están contentas, bienvenido sea. Para mí sería un dolor tremendo porque vamos a iniciar una competencia".

Lejos de mostrarse reacio a que algún jugador de su plantel prefiera continuar su carrera en otro lado, tal como lo hizo Quintero, Gallardo aseguró que no le negará la salida a nadie y reconoció que, más allá de lo económico, el nivel de vida que se puede encontrar en otros países también es un factor determinante a la hora de decidir marcharse.

"Cualquier jugador puede venir y presentar una oferta concreta y decirme ‘tengo ganas de salir’ y yo no le puedo decir nada porque acá no se sabe que es lo que va a pasar. No le voy a cortar esa posibilidad. Yo ya se los manifesté a los futbolistas. No es que estoy queriendo que se vayan. No, quiero que se queden a tratar de competir de la mejor manera esto que vamos a jugar", concluyó.