Un cambio clave para la Ley de Zona Austral Desfavorable

La Legislatura bonaerense dispuso que los habitantes de Villarino y determinados cuarteles de Tornquist, Saavedra y Puan no tengan que cumplir con el requisito de presentar un proyecto productivo para acceder a los beneficios impositivos y fiscales especificados en la Ley de Zona Austral Desfavorable.

Hasta la semana pasada, todos los vecinos de esa región debían contar con la aprobación del Consejo Regional para el Desarrollo del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires para recibir descuentos y exenciones en el pago de los impuestos Inmobiliario y Rural, Ingresos Brutos, Sellos y automotores para medios de transporte. Ahora, solo deberán acreditar un año de residencia en estos territorios.

La modificatoria de la ley 12.323 puso fin a años de problemas, ya que ante el no funcionamiento del ente, muchos habían decidido no abonar esas obligaciones -o pagar solo la parte que les correspondía- y otros se hacían cargo de la totalidad de los impuestos para evitar problemas posteriores con el fisco.



Fernanda Bevilacqua



Específicamente, el nuevo texto del artículo 6 señala que “para acceder a los beneficios previstos en la presente ley, los beneficiarios deberán presentar la documentación respaldatoria a fin de acreditar la residencia en el distrito de al menos un año calendario; este requisito será de aplicación tanto para las personas humanas y jurídicas”.

La diputada Fernanda Bevilacqua (FdT), autora del proyecto, recordó que si bien estos beneficios existen hace varios años y se venían prorrogando, el famoso artículo 6 siempre había sido un problema.

“El consejo no funcionaba, era imposible acceder a las exenciones, y era una cuestión que siempre nos manifestaban los vecinos y los contadores que llevaban adelante la presentación de impuestos. Además, ocurría que muchas personas tomaban ese beneficio de hecho, pero no lo hacían por la vía legal; otros terminaban pagando para no tener problemas”, reconoció.

Ahora solo tendremos que presentar el DNI para acceder a los beneficios de la ley", señaló Fernanda Bevilacqua.

Por ello, explicó a “La Nueva.”, era necesario modificar ese texto, de manera que los beneficios pudieran acreditarse de la misma manera que en Patagones donde, por tratarse de Zona Patagónica Bonaerense (a través de la ley 12.322), solo hay que acreditar un año de residencia en el distrito, ya sea siendo persona física o jurídica.

“Entonces, ahora solo tendremos que presentar el DNI en nuestra zona -dijo-. Estamos en igualdad de condiciones en el sentido de poder acceder a los beneficios”.

“Entendíamos que el tratamiento estaba siendo informal. Hablamos con ARBA y nos dijeron que hiciéramos la modificación por ley. Por suerte, salió bastante rápido”, agregó la diputada provincial.

El proyecto presentado por Bevilacqua fundamentaba el pedido de modificación, señalando que los “partidos que abarca la ley 12.323, pertenecen a las regiones áridas del país y sus características bioclimáticas le otorgan una alta fragilidad al sistema productivo agropecuario; además, la ubicación geográfica y la situación socioeconómica hacen que reúnan las características necesarias para el otorgamiento de los beneficios fiscales establecidos en la ley”.

“Por ello -explicaba- creemos necesario que deban acreditar la residencia en el distrito pertinente para la obtención de estos beneficios promocionales. Asimismo, es necesaria la modificación de dicho artículo (por el 6) a los efectos de que sea operativo y plasmado a la realidad de los ciudadanos”.

Qué dice la ley provincial 12.323

La Zona Austral Desfavorable de la provincia de Buenos Aires está conformada por Villarino, Tornquist, Puan y los cuarteles VIII, IX, X y XI del partido de Saavedra.

Los beneficios que presenta están destinados a las actividades productivas del sector agropecuario, el comercio, la industria y los servicios.

Divide la región en dos zonas. En una de ellas, establece la exención total del pago del Impuesto Inmobiliario urbano y rural, de Ingresos Brutos, de Sellos e impuesto Automotor para medios de Transporte.

En la otra, compuesta por cuarteles de Puan y Tornquist, además de campos en la zona de Corfo, otorga una quita del 50% en estas obligaciones fiscales.