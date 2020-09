El BID eligió al estadounidense Claver-Carone como su nuevo presidente

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció eligió hoy al estadounidense Mauricio Claver-Carone, hasta ahora asesor del presidente Donald Trump, como su presidente para los próximos cinco años.



Claver-Carone asumirá el 1 de octubre por un período de cinco años, con posibilidad de reelección, y como presidente estará a cargo de las operaciones del Grupo BID, formado por el propio BID y las divisiones BID Invest (de asistencia al sector privado) y BID Lab (laboratorio de innovación), informó el organismo en un comunicado en su sitio web.



Los 48 gobernadores de la entidad se reunieron de manera remota para escoger al sucesor del colombiano Luis Alberto Moreno, que por primera vez en la historia del BID no será un latinoamericano.



Moreno concluye su tercer período consecutivo al frente del organismo.



La asamblea iba a realizarse en mayo pasado en Barranquilla, Colombia, pero fue aplazada debido a la pandemia de coronavirus.



Estados Unidos, el principal accionista del BID, rompió una regla no escrita que rigió a lo largo de las seis décadas de vida de la institución con sede en Washington, según la cual un latinoamericano ejercía la presidencia, secundado por un estadounidense.



La Argentina, que buscaba presentar al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, pero finalmente resolvió no postularlo, anunció el jueves que se abstendría en la votación de hoy. (Télam)