Santiago Cafiero en LU2: "No son fondos coparticipables sino de Nación y el reparto era injusto"

El jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, habló esta mañana sobre el conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional y explicó que "no se trata de fondos coparticipables sino de Nación" lo que el Estado decidió darle a la Provincia.

En diálogo con Panorama en LU2, el funcionario aseguró que la medida "es constitucional y justa" y que "se tomó el mismo instrumento que usó el gobierno anterior para distribuir recursos", es decir, un decreto. Además, remarcó que "el reparto de estos fondos estaba siendo injusto".

"Son recursos de asignación directa entre Nación y CABA, son fondos del tesoro que se dan a la Ciudad en donde la entrega de los mismos está relacionada a un punto de coparticipación", explicó y agregó que "se trata de redestinar recursos nacionales, ya que si fuesen de coparticipación serían provinciales".

En ese sentido, afirmó que "los recursos están mal asignados y la medida no repercute a CABA ni a su funcionamiento, deberían estar sorprendidos para bien".

A su vez, explicó que esta medida no tiene que ver con el aumento de sueldo a los policías: "Es un fondo de fortalecimiento fiscal, no tiene nada que ver con la situación de la provincia con la Bonaerense".

Al respecto, dijo que "el reclamo policial fue genuino" pero que "el método no lo fue" ya que "no están cuidando a las familias bonaerenses y eso no debe pasar".