Lukaku, compañero de Lautaro, se enojó cuando vio el puesto que ocupaba en el FIFA 2021

Romelu Lukaku, compañero de Lautaro Martínez en Inter, estalló en las redes sociales contra el videojuego FIFA 21 de la saga que desarrolla la firma EA Sports, a la que acusa de poner malas notas a los jugadores.

"Seamos sinceros, el FIFA sólo se mete con las clasificaciones para que los jugadores comencemos a quejarnos del juego y les demos más publicidad... no estoy con esta mierda. Sé lo que hago", escribió Lukaku en su cuenta de Twitter.

Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity... i ain’t with this sh*t. I know what i do 🤷🏿‍♂️