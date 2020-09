Sancionan la Ley de Paridad de Género en La Pampa, incluso para la fórmula a gobernador

La Cámara de Diputados de La Pampa sancionó hoy la Ley de Paridad de Género, por lo cual en las próximas elecciones la conformación de las listas para cargos electivos en los distintos poderes del Estado, incluida la fórmula para la Gobernación, tendrán que hacerse con cantidades iguales de mujeres y hombres.

Lo mismo se dispone para las intendencias y comisiones de fomento, los poderes legislativos, los partidos políticos y los juzgados de paz.

El proyecto había sido presentado por la secretaria de la Mujer de La Pampa, Liliana Robledo, junto a todas las diputadas del oficialismo y de la oposición.

En la Legislatura provincial hay actualmente 11 diputadas: 5 del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa), 4 de la Unión Cívica Radical (UCR), una de Propuesta Federal (PRO) y una de Comunidad Organizada, sobre un total de 30 bancas.

La nueva ley establece que en las listas de cargos electivos haya paridad del 50 % de mujeres y 50 % de hombres y apunta a "reformular la concepción del Poder Político hacia un espacio que debe ser compartido igualitariamente, entre varones y mujeres", expresaron en los fundamentos las mujeres de todo el arco político de la Legislatura y Robledo al momento de presentarla.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Robledo sostuvo que "el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quiere una provincia más justa y equitativa, por eso ha sido contundente en la necesidad de presentar este proyecto para que se pueda dar cuanto antes la paridad de género en los cargos electivos públicos y partidarios".

Ziliotto había destacado además la decisión de ampliar derechos a los conectivos trans, y al respecto resolvió enviar a la Legislatura un proyecto para crear un cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público, medida que se dio en consonancia con el anuncio del Gobierno nacional de establecer un mínimo del 1 % de la totalidad de cargos y contratos del Estado para ese segmento de la población.

Además anunció la creación de la Secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, que reemplazará a la actual Secretaría de la Mujer.

"El cambio de denominación y la creación del área se fundamenta en la continuidad de nuestra línea de gestión y la ratificación del compromiso de trabajar para la igualdad de derechos entre varones, mujeres y personas LGBTIQ+. La incorporación de esta herramienta al Estado es para lograr respuestas más eficaces, acordes a las necesidades", argumentó Ziliotto.

Y Robledo sostuvo que "para darle un lugar de importancia a las personas LGBTIQ+, debemos incorporar la diversidad en la denominación del organismo. No es un dato menor este cambio, pues ya sabemos que lo que no se nombra, no existe".

La directora de Género y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa, Gabriela Bonavitta, confirmó que ya están haciendo gestiones para implementar el cupo laboral trans del 1 % en la administración pública local.

La funcionaria sostuvo que "sin duda se trata de una conquista fruto de las militancias y movimientos transfeministas; que hace tiempo vienen visibilizando la realidad de las personas trans y travestis en toda la Argentina, las cuales poseen una expectativa de vida muy baja, de entre 40 y 45 años, que a su vez se reduce por las múltiples situaciones de violencia que atraviesan a lo largo de su vida". (Télam)