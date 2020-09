En San Martín están que trinan: "No quieren dar la cara, insisten con las chicanas"

La audiencia virtual programada para hoy por la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los abogados de San Martín de Tucumán y la AFA fue suspendida ya que los letrados de esta última entidad solicitaron un nueva prórroga, informaron voceros del club norteño.

La audiencia debía llevarse a cabo para tratar el pedido de impugnación que presentó el club tucumano contra la asamblea realizada el 19 de mayo, que proclamó la reelección de Claudio Tapia como presidente de la AFA.

Los letrados que representan al club de La Ciudadela explicaron que fueron forzados a recurrir a la Justicia para refutar los argumentos que la AFA utilizó en su descargo ante el TAS, donde sostienen que durante esa asamblea San Martín avaló la resolución 5.768, en la que el Comité Ejecutivo determinó la finalización de la temporada, pero dispuso que los ascensos iban a resolverse en cancha cuando la pandemia lo permitiera.



"No quieren dar la cara, insisten con las chicanas y buscan estirar los plazos intentando ganar por cansancio ya que no tienen argumentos legales para defender lo que hicieron", señalaron los abogados del club tucumano que no ocultan su malestar por la postura que asumió la AFA.

Tras la segunda suspensión de la audiencia, el caso se resolverá el miércoles 9 de septiembre, fecha establecida por la Justicia para completar el proceso de mediación.

Una semana después, el 16 de setiembre, los abogados mantendrán otra audiencia virtual de acuerdo a lo establecido por el TAS, que debe resolver el pedido efectuado por San Martín para que la AFA reconozca sus derechos deportivos y disponga el ascenso del equipo a la Liga Profesional tras la cancelación de la temporada.