La mamá de Facundo aseguró que aún no tiene el resultado del ADN

La mamá de Facundo Astudillo Castro aclaró esta tarde que si bien "todo coincide" para que el cuerpo hallado en Villarino Viejo pertenezca a su hijo, aún no están los resultados genéticos de la autopsia.

"Ese dolor que sentía en el pecho y que me decía 'es Facu' me lo han confirmado algunos peritos por la estatura, la edad aproximada. Coincide todo con Facundo, estamos esperando solamente el ADN", aclaró Cristina Castro en diálogo con LU2.

La madre debió salir a hacer esa declaración luego de que en los principales medios nacionales se confirmara que el cuerpo pertenecía a Facundo.

Sin embargo, Cristina advirtió que los resultados genéticos de la autopsia recién estarán para este miércoles.

Además, fuentes de la investigación consultadas por La Nueva. desmintieron que exista información oficial sobre el ADN.

"Yo tengo la información que me va pasando nuestra perito y desde el mismo minuto en que a mí me dijeron la estatura, la edad, yo ya sabía que era Facu. Esa es su zapatilla. Son muchos los indicios que nos llevan a decir que es Facundo", dijo.

En ese sentido, agregó: "Yo lo espero vivo todos los días, pero lamentablemente sé que no es así, después de 4 meses de esperar a que mi hijo llegara a casa, me golpeara la puerta y me dijera 'acá estoy, bruja'".

Sobre la causa

"A mi hijo lo mató la Policía Bonaerense de Villarino, más allá de que la jueza [Gabriela Marrón] no me quiera escuchar. Lo siento en mi cuerpo y a las mamás nunca nos van a engañar", aseguró la mujer.

Sobre la causa que investiga la presunta desaparición forzada de su hijo, Cristina Castro recordó que "hasta ahora no hay nadie ni siquiera apartado de su cargo, no avanzaron absolutamente en nada, los encubren".

Al mismo tiempo, advirtió: "Confirmado el ADN espero que se empiece a actuar de otra forma y tener a los responsables tras las rejas. Creo que le molesta a toda la Argentina saber que tenemos fiscales así [en referencia al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez]".

Consultada sobre qué cree que va a pasar con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aclaró: "Yo no pido la renuncia solamente por lo de Facu, [sino porque es] un ministro de seguridad que le pide a la Policía salir con mano dura, cuando sabemos que están haciendo una cacería de chicos muertos en democracia".

"Todos los días me pregunto por qué a Facundo. Pero sé por qué. A principios de abril a un turista volviendo de Brasil, con toda la plata del mundo, lo escoltaron hasta su casa. Si uno tiene plata en Argentina hace lo que quiere, si es de bajos recursos es una amenaza. Más siendo joven", concluyó. (La Nueva. y LU2)