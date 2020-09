Un comedor de Bahía Blanca necesita una camioneta para transportar donaciones

El comedor Corazones Solidarios, que funciona en el barrio Villa Nocito, necesita una camioneta para poder transportar donaciones, que se incrementaron en este contexto de pandemia.

"Tal vez hay alguna empresa que nos pueda dar una mano. No pedimos dinero ni nada nuevo, quizás tienen algún vehículo en desuso, que tenga papeles en regla y lo puedan donar", dijo su encargada Paola Vergara.

Y agregó: "Hace 14 años que venimos trabajando con fletes, pero esa plata que venimos invirtiendo la podemos usar en combustible y no gastar la locura que estamos gastando. Ahora teníamos que trasladar dos colchones para dos criaturas con discapacidad y no conseguimos flete económico; la semana pasada perdimos siete donaciones de camas, colchones y frazadas por no tener movilidad".

La encargada de la ONG sostuvo que no son tiempos para pedir por la situación económica que se atraviesa pero sí por el trabajo que se hace a diario: "Ojalá alguien pueda escucharnos y darnos una mano".

También señaló que tener un vehículo propio les permitiría abastecer a varias familias con leña para que puedan calefaccionarse. Y aclaró que la única entrada de dinero que tiene el comedor es lo que junta su marido Pocho con la urna en el semáforo del shopping.

Quienes quieran contactarse con la encargada del comedor pueden escribir a la cuenta de Facebook Paola Roberta Vergara(Corazones Solidarios Bahia Blanca) o llamar/enviar un mensaje por WhatsApp al número de celular 2915 78-3197.