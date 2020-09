"Es un error abrir de más, no estamos de acuerdo", sostuvo Axel Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, señaló que "no podemos acompañar más aperturas" en el marco de la "complicada" situación que se vive debido a la pandemia por coronavirus.

"La enfermedad llegó desde el exterior, sobre todo a la ciudad de Buenos Aires y de ahí empezó a expandirse. No es un dato político, es cómo se mueve el virus", sostuvo el mandatario provincial en una conferencia de prensa para informar detalles de la situación epidemiológica en el territorio bonaerense.

Kicillof estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario; el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermin, y todo su gabinete.

También por los intendentes de Lanús, Néstor Grindetti; La Plata, Julio Garro; Quilmes, Mayra Mendoza; Hurlingham, Juan Zavaleta, y de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Tenemos un interior con 4 millones de habitantes y ahí, 1 cada 250 habitantes tiene coronavirus. En el Gran Buenos Aires, con 13 millones, (la relación) es 1 cada 60. Y en la Ciudad de Buenos Aires, 1 cada 30", detalló.

"Están creciendo los casos y el sistema de salud no desbordó. Pero el aprendizaje que logramos, con los casos de España e Italia, es que es un error abrir prematuramente. Es un error abrir de más. Ha pasado en el país y en algunos lugares de nuestra provincia lamentablemente. Se abre mucho, entra el virus, contagia un montón y no se lo puede parar", amplió Kicillof.

La conferencia se desarrolló en el Salón Dorado de la Gobernación, en la ciudad de La Plata.

"No estamos de acuerdo, en esta situación no podemos acompañar más aperturas. Lo que podemos hacer es tratar de estabilizar. No podemos arriesgar lo que hicimos en cinco meses, a perderlo en cinco días", sostuvo.