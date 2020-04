Después de 20 años, Roberto Achares dejará de manejar el fútbol en Bella Vista

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Después de 20 años, Roberto Achares tomó la decisión de no seguir manejando el fútbol en su querido club, Bella Vista, al que seguirá ligado como asesor y consejero.

“Aunque con la Comisión Directiva no terminamos de cerrar algunos detalles y ahora no nos podemos reunir a causa de lo que está pasando con el coronavirus, la determinación está tomada: me alejo por completo”, sentenció el actual encargado de la parte deportiva en la entidad “Gallega”, desde escuelita hasta Primera división.

“Hace un tiempo que lo vengo pensando, porque el cansancio y el hecho de luchar todos los días con los mismos problemas me agotaron. Ya está, creo que es el fin de un ciclo que venía sin interrupciones desde el año 2000”, admitió “Rober”, asegurando que su alejamiento será paulatino y que por el momento su teléfono celular y sus contactos estarán a disposición de los dirigentes que tomarán las riendas del fútbol albiverde.

“En el club no hay mucha gente para trabajar, pero si varios entusiastas. No hay dirigentes nuevos, por eso el mando quedará en los que ya venían colaborando en distintas actividades dentro de la institución, me refiero a la peña que se formó hace menos de un año y que por el momento está al tanto de todo”, indicó uno de los emblemáticos y más caracterizados directivos del balompié liguista.

“También habrá que ver que sucede con Gustavo Lari (actual titular de la Liga del Sur), si vuelve al club cuando termine su mandato. Es una decisión de él”, sostuvo Achares, para después hacer referencia a la complicada situación económica y financiera de la entidad.

Ernesto Ancán, el gran "formador" de talentos en su amado Bella Vista.

“Con este parate se enquilombó todo. Al plantel superior se le pagó el sueldo de marzo y no sé como haremos para cumplir con abril porque nos quedamos sin ingresos, sin plata y sin ahorros. El último mes hicimos un gran esfuerzo, porque con lo que entra de publicidades y cuota social cubrimos apenas el 30 por ciento del presupuesto salarial que generan los jugadores, el cuerpo técnico, los auxiliares y los empleados. El 70 que faltaba lo pusimos entre 5 personas”, contó Achares.

“En Bella Vista nadie es indispensable, pero soy responsable y no puedo dejar todo de un día para el otro. Seguiré asesorando desde afuera. Lo que no haré más es ir todos los días a la cancha o al complejo, preocuparme si se corta la luz, si todo funciona correctamente y cargarme con las problemáticas diarias que, tranquilamente, pueden manejar otros dirigentes”, expresó, racalcando una vez más: “mi teléfono va a seguir estando a disposición por el bien de Bella Vista”.

“Una de mis grandes falencias como dirigente fue no saber delegar, querer abarcar todo siempre me llevó a que mi cabeza explote y mi cuerpo diga basta. Malacostumbré a la gente, a que entiendan que todo debía pasar por mí, y eso no está bien”, reconoció Achares, señalando a Javier Bueno como uno de sus discípulos.

“Sabe de fútbol y maneja bien las relaciones sociales”, reconoció.

Achares aseguró que a la larga se alejará por completo del club, pero que seguirá yendo a la cancha a ver al equipo que ama.

“Me vas a ver en la tribuna, pero ya no corriendo con la recaudación, hablando con la policía y juntando el dinero para pagarle a los árbitros. La decisión ya está tomada y quedaré a disposición del club para cuando requiera que tenga que hacer algo o llamar a alguien”.

--¿Tenés idea cuando puede llegar a arrancar el torneo de la Liga?

--Uhhh, es la pregunta que nos hacemos todos. Lo que es seguro es que no se va a disputar el campeonato que estaba establecido para principios de este año. Y, si no se sigue extendiendo el aislamiento para mayo, creo que estaría comenzando a fines de ese mes. Igual lo veo improbable.