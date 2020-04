Femicidio en White: “La cabeza de un psicópata no la vamos a entender nunca”, dijo la hija de la víctima

En las últimas horas la Justicia de Garantías de nuestra ciudad resolvió que Raúl Gregorio Costa (49), acusado de asesinar a su pareja en Ingeniero White, permanezca detenido hasta la realización del juicio oral.

La jueza Natalia Giombi, quien se encuentra subrogando a la magistrada Gilda Stemphelet al frente del Juzgado Nº 1, hizo lugar al pedido del fiscal Diego Conti y dictó la prisión preventiva del imputado.

El cuerpo de Susana Melo fue encontrado el pasado 21 de marzo en un camino vecinal de la ruta 252, a la altura del kilómetro 7.

De acuerdo a la autopsia, la víctima recibió un disparo en la cabeza.

Trascendió que una hija de la víctima dio aviso a las autoridades, luego que recibiera el llamado de una amiga de su madre, quien le manifestó que su progenitora habría sido ultimada por el sospechoso.

Una hora más tarde, a partir de un llamado dando aviso de la presencia de una persona sin vida en un camino vecinal, los policías hallaron el cuerpo de la víctima, por lo que el hombre quedó arrestado por el hecho.

“Ellos estaban conviviendo. Se separaban algunos días, la buscaba y volvían. La cabeza de un psicópata no la vamos a entender nunca”, dijo Roxana, hija de la mujer, en declaraciones al programa Panorama de LU2.

También aseguró estar convencida de la responsabilidad de Costa.

“Es el autor del asesinato de mi mamá, él mismo lo confesó, lo divulgó”.

En este sentido, comentó que el día del hecho “recibí un mensaje a las 9 de una amiga de mi mamá diciéndome que que Costa andaba diciendo en el barrio que la iba a matar. Lo primero que hice es avisarle a la policía y a mis hermanas para que traten de ubicarla".

Del mismo modo, describió que el imputado solía ser violento con su madre.

“Los primeros años no pasó nada, pero después nos empezamos a enterar que él era violento con mi mamá. Nos empezamos a alejar, porque era una persona que tomaba y se ponía violento, no podías compartir un almuerzo o una reunión. En enero hice denuncia contra él cuando mandó a mi mamá al hospital, pero al no haberla hecho la propia víctima no me la tomaron".

La mujer destacó el trabajo del personal de la comisaría Tercera y de la DDI para lograr el arresto del sospechoso.

"Espero que todo el peso de la justicia caiga sobre él. Cuando lo detuvieron se me reía en la cara, vamos a ver si al momento del juicio se va a reir”, finalizó Roxana.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas, también durante la cuarentena