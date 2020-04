Los odontólogos de Bahía Blanca y el país piden volver a trabajar

A través de una carta, la Confederación Odontológica de la República Argentina (CORA) le solicitó al presidente de la Nación que considere ingresar a la profesión a la nueva lista de exceptuados en el marco del aislamiento obligatorio para evitar la propagación del coronavirus.

La CORA argumentó no solo la capacidad para trabajar con seguridad y protegidos de las transmisiones del virus, sino el rol que ocupan en la economía.

"Es de las profesiones que se encuentra a la vanguardia, por lo que existe en nosotros una conciencia absoluta en términos de la no propagación de enfermedades", se indicó.

Además, la entidad señaló que "la situación económica y financiera de los consultorios se encuentra en estado crítico, los odontólogos no hemos sido beneficiados con ninguna medida".

La presidenta del Colegio de Odontólogos local (Distrito X de la provincia de Buenos Aires, con sede en Undiano 430) le contó a La Nueva que la cuarentena "afectó terriblemente" a la profesión y que "se hace difícil" continuar.

"Esta cuarentena nos afectó terriblemente a toda la profesión porque no podemos atender de forma habitual, solo las urgencias. Tenemos gastos administrativos que las prepagas no están cubriendo. IOMA que no paga desde enero. No hemos tenido respuestas hasta el momento", sostuvo Kattia Vargas Terrones.

"No nos consideran una profesión de riesgo, cuando sí lo somos porque trabajamos a pocos centímetros del paciente y el virus COVID-19 se aloja en saliva. Así que somos los primeros expuestos. Y no nos dan una explicación lógica. Si nos ubicaran como profesión de riesgo tendríamos que jubilarnos a una edad más joven y nos tendrían que pagar un plus; creo que por ahí pasa la cuestión", advirtió la odontóloga puntaltense.

Vargas Terrones también hizo referencia a la falta de insumos o, en su defecto, al encarecimiento de los mismos.

"Se nos complica conseguir los materiales de bioseguridad que necesitamos para atender a los pacientes como corresponde ante esta pandemia. Los insumos se han disparado: un barbijo N95, que hasta no hace mucho valía 35 pesos, hoy está en 990 pesos. Lamentablemente, ese costo hay que trasladarlo al paciente y cada consultorio es una pequeña pyme, porque por ejemplo también afecta a secretarias, y se hace difícil", mencionó.

El Distrito X, que abarca desde Guaminí (al norte) y San Cayetano (al este) hasta Patagones (sur) cuenta hoy en día con 701 odontólogos, de los cuales 382 se encuentran en nuestra ciudad.

"Hay distritos con más profesionales, como el conurbano, pero somos una cantidad importante", dijo la presidenta.

A continuación, la carta completa que incluye la firma del presidente de la CORA, el Dr. Guillermo Rivero, y su secretario general, el bahiense Dr. Hugo Zamora: