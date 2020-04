Intensifican los controles en las rutas de Bahía y la región antes de Semana Santa

La Jefatura Distrital intensificará los controles en los ingresos y salidas de nuestra ciudad, ante la proximidad del fin de semana largo de Semana Santa, y con la intención de impedir la circulación no autorizada.

En ese sentido, desde las 18 de hoy habrá más operativos en las rutas 3, 33 y 51 para continuar con el aislamiento social, preventivo y obligatorio que intenta evitar la propagación del coronavirus.

El propio intendente Héctor Gay coordinó los operativos con sus pares de Coronel Rosales (Mariano Uset), Monte Hermoso (Alejandro Dichiara) y Tornquist (Sergio Bordoni) con un claro mensaje: tratar que la gente no se tome los próximos días como si fuesen vacaciones.

El antecedente inmediato —durante marzo— fue noticia a nivel nacional ya que el propio presidente de la Nación usó a los bahienses como ejemplo de lo que no hay que hacer.

“Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aislate con tus hijos. ¡Cuidate y cuidalos!”, pidió Alberto Fernández.

Es aislamiento. ⚠️ No vacaciones.



❌ No Viajes.

❌ No Fiestas.

❌ No Reuniones.

❌ No Parques.

❌ No Bar.

❌ No Cumpleaños.

❌ No Visitas.

❌ No Entrenamientos.



👍Cumplí con el distanciamiento social.#QuedateEnTuCasa#NosCuidamosEntreTodos https://t.co/ZyYbzRe3Bn pic.twitter.com/zcXVgjcppO