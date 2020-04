"La situación del Hospital Naval pasó de crítica a desesperante"

El doctor Alejandro Aducci, secretario general de la Asociación de Médicos de Coronel Rosales, afirmó que la situación del Hospital Naval Puerto Belgrano "pasó de crítica a desesperante.

"Los fondos que se esperaban no llegaron y, aparentemente, no van a llegar. Por lo tanto, el nosocomio no estará en condiciones, en primera instancia, de afrontar la pandemia cuando se lo había puesto como Hospital Militar de referencia ante la emergencia sanitaria. Esto no será posible", aseguró.

"En segundo lugar, los proveedores del centro de salud no están proveyendo insumos porque hay deudas millonarias. La dirección está charlando proveedor por proveedor para ver si le pueden condonar la deuda y empezar a sumar insumos, los cuales serían pagados a través del Tesoro Nacional y de licitaciones".

Al mismo tiempo, reconoció que "la dirección del Hospital está haciendo una tarea encomiable, pero le veo muy poco éxito. Soy bastante pesimista con respecto al tema. Creo que el plan 'B' para el Hospital será el cierre progresivo y hasta definitivo".

Frente a este cuadro, dijo que "estoy tratando de movilizar de alguna manera a los gremios, afiliados y autoridades de la Armada para que tomen cartas en el asunto, y realicen lo que haga falta para que esto se corrija".

"Al corto plazo estamos muy, pero muy mal. El Hospital Naval está en situación desesperante. Lo digo con una profunda emotividad, con angustia y tristeza, porque así lo siento. No le vemos la salida a esta situación. Y si no hay salida, la posibilidad de cierre es inminente", enfatizó Aducci.