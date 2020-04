El médico de Sportivo Belgrano tiene coronavirus, pero no tuvo contacto con el plantel

El jefe médico de Sportivo Belgrano de San Francisco, Daniel Elkin, confirmó que tiene coronavirus aunque está asintomático y debe quedarse en su casa haciendo el aislamiento, mientras desde el club cordobés confirmaron que no tuvo contacto con el plantel tras regresar de un congreso en Chile, donde se habría contagiado.



Sportivo Belgrano, que juega en el Torneo Federal A, habría sido el rival de Racing Club a finales de marzo por los 32avos de final de la Copa Argentina, también suspendida por la pandemia.



El presidente del club del este de la provincia de Córdoba, Pablo Esser, afirmó en declaraciones a Télam que Elkin, primer caso de coronavirus en el fútbol argentino, "no tuvo contacto con el plantel profesional" tras volver de Chile y que tampoco concurrió a las instalaciones del club de la Ruta Nacional N°19.



“Él llegó el sábado 14 de marzo y la última fecha fue el 15, ese día él no fue porque jugábamos en Sunchales y no viajó” por haber llegado un día antes desde Chile; y además, al ser declarado el lunes como uno de los países de riesgo de contagio, comenzó su aislamiento dentro de su domicilio.



Asimismo, Esser relató que el viernes 13 del mes pasado la Municipalidad de San Francisco decretó que se debían cerrar los clubes “y ese día cerramos, ni siquiera vinieron más los empleados”, solo viajó el plantel el domingo 15 para jugar ante Unión de Sunchales (1-1).



Al ser consultado por el estado de salud de los futbolistas del plantel, confirmó que “todos están en sus domicilios, realizando las actividades de entrenamientos asignadas y ninguno presenta síntomas”.



Elkin había participado semanas atrás de un congreso en Chile, y aseguró en declaraciones a El Periódico de San Francisco que respetó el periodo de cuarentena obligatorio tras regresar del viaje.



“La cuarentena se respetó, no tuve ningún síntoma, salí de la cuarentena porque me autorizaron desde Epidemiología y cuando me pidieron que me hisopara porque había dado un caso positivo de una persona que había viajado al Congreso me hisopé y dio positivo. Al darme positivo, todo para atrás", indicó.



El médico traumatólogo contó además: "Me enteré ayer a la noche, hice un viaje, fui a un congreso a Chile, volví el 12 de marzo cuando Chile no era área de circulación, llegué un sábado y el lunes a la tarde lo ponen en país de circulación, inmediatamente avisé a Epidemiología y quedé en cuarentena porque es lo que corresponde".



"Estoy asintomático, nunca en estos 23 días tuve nada, entonces básicamente lo que tengo que hacer es quedarme en mi casa, me van a citar de Epidemiología para hacerme un nuevo control en un tiempo que van a determinar ellos de acuerdo a cómo esté, si con síntomas o no y de acuerdo a los tiempos me hisoparán de nuevo hasta que tenga el alta infectológica", agregó.



Además, el médico contó: "Estuve con mi señora y los chicos, los primeros 14 días estuve aislado, después que salí estuvimos en contacto así que ahora estamos todos aislados, ninguno tiene síntomas pero estamos todos aislados. A ellos no les hicieron hisopado porque ellos son posibles contactos, tienen que ver si van a hacer síntomas o no en algún momento, por ahora no”.



Este es el segundo caso confirmado de coronavirus en San Francisco, y sobre Elkin el director del Hospital J. B. Iturraspe, Dr. Valentín Vicente, comentó: “Al ser un paciente asintomático existe baja posibilidad de contagio. Se le hizo hisopado a varias personas pero por ahora ninguna tiene síntomas”.