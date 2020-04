Fernando García: "No es nada lindo estar solo, lejos y sin poder trabajar"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Pasan los días y la situación se torna más compleja, desde todo punto de vista. Especialmente para quienes están lejos de su tierra natal y sin respuestas ante el sinfín de interrogantes que genera la crisis sanitaria mundial.

"Acá estoy, esperando el llamado de la embajada que me otorgue el vuelo de emergencia para volver y estar en familia", respondió el piloto Fernando García desde Glasgow (Escocia), donde aguarda el ansiado boleto para arribar a suelo argentino y resguardarse con los suyos.

En el mientras tanto, "Coty", piloto de Berwick Bandits en la segunda división de Speedway en Inglaterra, intenta poner paños fríos y mantener la calma.

Pero la triste e incierta realidad es inevitable y golpea su puerta: sin competencias, no hay ingresos. He allí la urgencia del actual campeón argentino para subirse al avión lo más pronto posible...

"Me cancelaron ya 3 vuelos de regreso a Argentina y la situación se está complicando cada vez más. Yo estaba en Ipswich (Inglaterra), cerca de Londres, pero cuando se complicó todo decidí viajar a Escocia, porque se supone que por distancias y logística facilitará más las cosas", remarcó.

"La temporada estará suspenida hasta el 15 de junio. Pero como viene la mano, no creo que arranquemos en esa fecha. Esta situación me genera mucha presión económica y malestar anímico, ya que no es nada lindo estar solo, lejos y sin poder trabajar. Por eso quiero volver cuanto antes, para al menos poder estar con mi familia", agregó el salazarense.

Sin poder prever el enorme impacto del virus por esos días, García arribó a suelo inglés a principio de marzo, con la mente puesta en la agenda competitiva junto a los "Bandidos" de Berwick.

Pero poco duró la etapa preparatoria, tanto física como mecánica, ante la rauda propagación de la pandemia en el viejo continente y las alarmantes consecuencias que generó; especialmente en Italia y España.

"Llegué la primera semana de marzo a Ipswich, donde estuve con Nico (Covatti) armando las motos y preparando todo para la temporada, pero hubo que dejar eso y guardarse. Acá solo se tomaron políticas preventivas y de precaución, por lo que la gente lleva una vida dentro de todo normal. Pero con esa postura, lamentablemente los casos se multiplican día a día", detalló.

"Por eso destaco las medidas que tomó el gobierno argentino. Entiendo que lo hacen por no tener el respaldo económico ni sanitario ante una situación de emergencia como Europa. Si todo sigue así, de acá en el Reino Unido puede llegar a estar igual o peor que en Italia o España", remarcó.

"Nadie puede saber qué pasará"

Poco para decir del ámbito deportivo, naturalmente, un aspecto secundario en esta ecuación. Aunque, por supuesto, no es una cuestión a descuidar tratándose de un medio de vida.

"El manager y el dueño del equipo tienen un plan que estima que todo puede retrasarse hasta julio. Si se reanuda en ese momento, se vendrá un calendario sumamente apretado. En una sola liga estamos haciendo entre 50 y 60 carreras al año, por lo que tendríamos hasta 2 carreras en un mismo día", explicó García.

"Muchos clubes y equipos no están en una situación financiera como para poder perderse la temporada. Y si se pierde la temporada y no se corre, no sé qué ocurrirá con varios de los equipos más comprometidos; y ni hablar con uno mismo que vive de eso", indicó.