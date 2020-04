El costado humano del polémico tenista australiano Nick Kyrgios

El tenista australiano Nick Kyrgios mostró hoy su costado solidario, luego de un mensaje publicado en instagram donde se ofrece a donar comida "en este momento complicado" por la pandemia de coronavirus.

El número 40 del ranking, talentoso y problemático en cada una de sus presentaciones, instó a la gente que necesite un alimento a escribirle un mensaje privado "sin miedo" y él dejará lo que necesiten "en la puerta de sus casas".

"Si alguien no está trabajando o no está consiguiendo ingresos y se queda sin comida, o los tiempos son simplemente duros, por favor no se vayan a dormir con el estómago vacío. No tengan miedo ni se avergüencen de enviarme un mensaje privado", pidió Kyrgios en su cuenta de Instagram.

El australiano, de 24 años, agregó que estará "más que feliz de compartir lo que sea" incluso "si es solo una caja de fideos, un pedazo de pan o una leche" se encargará de enviarlo a la "puerta de sus casas".