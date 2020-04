Tercera jornada consecutiva con descenso de muertos diarios por coronavirus en España

El número de fallecidos diarios por coronavirus volvió a bajar hoy por tercer día consecutivo en España, tras registrarse 674 muertos en las últimas 24 horas, la cifra más baja en nueve días, mientras los contagios también descienden con 6.023 nuevos casos, que elevan el total de infectados a 130.759.



A pesar de que las víctima fatales ya son 12.419, la cifra de muertos diarios se mantienen a la baja después el pico de 950 fallecidos del jueves último, y además muestra un notable descenso, al haberse producido 135 decesos menos que la jornada previa.



De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Sanidad de España, los enfermos por Covid-19 ya suman 130.759, luego de registrarse 6.023 nuevos casos en un día, lo que también supone un retroceso.



Por otro lado, 8.861 personas necesitaron ser ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), 322 menos que el día anterior.



El dato positivo sigue siendo el número de personas que se curaron, que ya se eleva a 38.080 personas, 155 más que ayer.



Los datos de evolución de la pandemia de coronavirus en España muestran que la curva de contagios llegó al pico y ahora se va aplanando, entrando en la cuarta semana en la que la población española se encuentra bajo confinamiento, una medida de excepción adoptada por el gobierno el 14 de marzo último, con la declaración de alarma.



"Con los datos que los expertos pronostican estos días, una vez superado el pico de propagación, estamos en condiciones de doblegar la curva de la epidemia", aseguró el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al anunciar ayer que pedirá la prórroga del estado de alarma por otros 15 días más, hasta el 26 de abril.



El presidente del gobierno también advirtió que esta no será la última vez que se extenderá el encierro, aunque la idea es ir relajando la medida de excepción para reanudar poco a poco la actividad económica y social.



Sánchez mantuvo hoy una reunión con los presidentes de las diferentes regiones de España a los que traslado algunas de las iniciativas que quiere poner en marcha atendiendo las recomendaciones de los expertos y les informó que la próxima semana se distribuirán 1 millón de test rápidos de Covid-19.



Un pedido del jefe del gobierno español a los presidentes regiones, quienes están a cargo de la gestión de la sanidad pública, es que le faciliten una lista de infraestructuras públicas y privadas que puedan ser acondicionadas para alojar a personas que den positivo de coronavirus pero no tengan síntomas.



Reforzar las medidas sanitarias para detectar todos los casos y aislarlos es una recomendación de la OMS para España e Italia, con el objetivo de lograr no solo contener el Covid-19 sino lograr que la pandemia retroceda.



Por otro lado, Sánchez firmó hoy un articulo de opinión publicado en diez diarios europeos de referencia, en los que asegura que "Europa debe poner en pie una economía de guerra y promover la resistencia, la reconstrucción y la recuperación europea" ante la crisis del coronavirus.



"Si seguimos pensando en pequeño, fracasaremos", advierte Sánchez, crítico con la actual posición de algunos de sus socios, como la canciller alemana, Angela Merkel, quien obstruye la creación de eurobonos para asumir conjuntamente el costo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. (Télam)