Estadísticas y partidos inolvidables, en nombre de la pasión por los deportes

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

(Nota de la edición impresa)

Pasan los años, los jugadores y los partidos. Las bases de datos y la capacidad en la nube de almacenamiento se incrementa. Pero lo más importante: para Roberto Seibane, Eduardo López y Juan Andrés García, la pasión que los impulsa se mantiene con la misma fuerza.

Tres personalidades conocidas y fundamentales para la memoria del deporte bahiense, a partir del trabajo que vienen llevando a cabo desde hace décadas. Por ejemplo Seibane recopiló las síntesis de todos los juegos de primera división del básquetbol local desde 1929 al presente. Y con ello, tablas de posiciones, equipos, partidos disputados, número de jugadores fichados, clubes y jugadores campeones en cada categoría. Por su fuera poco armó un hilo histórico (necesario) de este deporte en la ciudad, con las efemérides que día a día publica en su muro personal en Facebook.

“A veces me asusto de la cantidad de archivos que tengo. La parte numérica es infernal. Para los que les gusta, por lo menos le quedará algo. Al margen de las efemérides, llevo el detalle de equipos inscriptos por cada club desde el ´29 a la fecha. Agarrás cada uno de los clubes y te va diciendo los que anotó en las distintas categorías que participó, por ejemplo”, dijo Seibane.

Forjó el espíritu de estadígrafo desde muy joven.

“Cuando tenía 13 años, empecé con estadísticas muy elementales. Arranqué con Boca y armé algo parecido a lo que hice con el básquet: fichas individuales de todos los partidos de Primera de AFA. Arranqué este trabajo en 1963 y fui buscando y completando todo hacia atrás, hasta el inicio del profesionalismo en 1931. Tengo resultados, tablas de posiciones y fichas de todos los partidos”, explicó.

Roberto revisó todos los ejemplares de "La Nueva.", desde 1929.

“En el caso de Boca está la cronología de todos sus partidos en Primera de AFA y en torneos internacionales. Todo ordenado por fechas. Con resultados, fichas de todo jugador que haya hecho un gol. No formaciones porque no pude conseguirlas todas”, dijo.

Con los números y nombres del básquetbol local comenzó a trabajar con apoyo de una computadora en 1992 (ingresó a la ABB en 1987), gracias a un programa que él mismo creó en función de sus necesidades y ¡A pesar de no ser graduado en computación!

“Yo salí de la universidad con la maquinita de calcular. Cero computación. Estudié por mi cuenta cómo armar un programa. El problema era que yo tenía que hacer lo que el programa quería. Después de un par de años de pruebas, logré que el programa hiciera lo que yo pensaba. Es el que utilizo hoy”, contó.

Ese sistema es el que hoy le permite verificar, por ejemplo, que de 1929 a 2019 inclusive se ficharon 32.788 jugadores, a un promedio de 364 por temporada. O que se llevan jugados 144.087 partidos oficiales (todas las categorías), que se organizaron 988 torneos y que El Nacional es el club que va a la cabeza en cantidad de fichajes (1.689 jugadores), desde que comenzó el desglose por club en 1963.

“Preguntale a Cocho”

Cada tanto sorprende con un nuevo hallazgo. “Adiviná quién es el primero desde la derecha en este equipo de tal club de tal año”. Para el periodista Eduardo López la búsqueda es el ejercicio. Y apelar a la memoria, el salir a la cancha: “La particularidad es que tengo todo en la computadora, pero también en el papel. Por la velocidad que impera en la radio, me apoyo en la memoria y en lo que tengo en el papel para dar el dato con mayor rapidez”.

Cocho armó fichas individuales de 10 mil jugadores de fútbol de la Liga del Sur, como también los historiales de partidos de todos los equipos desde 1930 a la fecha.

“Siempre me apasionó la estadística. Compraba la revista Sólo Fútbol y escuchaba por radio a Roberto Ayala y a Juan José Lujambio, quien me nombró al aire una vez como uno de los mejores estadígrafos del país”, dijo el periodista de LU2, fuente de consulta permanente del mundillo futbolístico local.

Comenzó en el '86. Reconoció que el llevar registros estadísticos es algo interminable. Tarea que no sólo consiste en cargar números y nombres propios.

“Puntualmente me interesan apostillas perpetuadas en el tiempo y que no aparecen en Internet. Como aquel día en el que Pelusa Martínez, siendo defensor (número 3) en un Villa Mitre-Pacífico, reemplazó al arquero lesionado Héctor Larroque en el tricolor. Hubo un tiro libre a favor, lo pateó y metió el gol. Fue el 3 de septiembre de 2000. Villa Mitre en cancha de Tiro”, recordó Cocho, desde hace 20 años conductor del programa "El clásico del domingo".

Si está al aire, Cocho López tiene la fórmula para aportar el dato de inmediato.

“Pero la mejor de todas fue en el torneo Promocional de 1996: el jugador Juan Stemphelet metió tres goles y además, como echaron al arquero de su equipo (Maximiliano Massera, de Bella Vista), fue al arco y atajó un penal para los suyos, ganando su equipo 3-2”, agregó, en una mención a sólo dos de las casi 800 apostillas del fútbol liguista, muchas de las cuales también aportó -junto a datos estadísticos- en los libros con la historia de Olimpo, Libertad, Sansinena, Huracán, Comercial, San Francisco y de la Liga del Sur.

También organizó al detalle información sobre otros deportes que lo apasionan.

“Desde 1955 para acá tengo todas las carreras de midget con los recortes respectivos del diario. Eso gracias a la base de datos que me hizo Mariano Rozas Dennis. También las síntesis de las finales del básquetbol local desde el '50 para acá y todos los partidos jugados por el seleccionado juvenil de la Liga del Sur”, agregó.

El periodista cuenta con la nómina de cada futbolista bahiense que llegó a la selección argentina, como también el de los deportistas de nuestra ciudad que participaron en Juegos Olímpicos, Panamericanos y Odesur.

Para ver y emocionarse

“Básquet desde siempre” tiene hoy 6.358 miembros. Es un grupo público en Facebook creado por el entrenador de básquetbol Juan Andrés García, en el que se pueden ver partidos de numerosas ligas y épocas y donde convergen otros entrenadores y aficionados que aportan y comentan el material. Es un espacio donde se pueden pasar días mirando básquetbol local, nacional e internacional.

Por ejemplo días atrás su administrador subió los últimos dos minutos de Olimpo 97-Estudiantes 87, la final de la temporada de Primera 1978 y disputada en cancha de 9 de Julio. ¡Un hallazgo!

“La afición que tengo viene del hecho de conservar todo el material fílmico de la época, en ese momento tiempo presente. No veía razón para tirarlo. Eran partidos de mis propios equipos, otros emitidos por la televisión... En un momento tenía mucha historia y la gente me pedía los casetes de video mano en mano. Era un gusto prestarlos y era un gusto cuando alguien me cedía alguno”, contó García.

¿Partidos memorables? Seguro que Juan Andrés García lo compartió en el muro.

Todo comenzó con un blog en 2007 (basquetdesdesiempre.blogspot.com). Tenía la misma dinámica: sitio para mirar Liga Nacional, TNA, Liga B, torneos continentales, mundiales, juegos olímpicos, NBA, España, Italia, clínicas, documentales y más.

“Ya con Internet el intercambio fue mundo a mundo. Me han pedido desde Europa. O entrenadores del país que se enteraron y me mandaron material. Cuando se hizo el pasaje del VHS a digital, mucha gente prefirió cederme sus videocasetes. Por ejemplo Enrique Tolcachier me envió siete cajas con videos y hasta tuvo la gentileza de pagar el envío. También Daniel Allende, Mario Guzmán y Guillermo Narvarte me fueron pasando material”, recordó.

Se vuelve una tarea artesanal de ordenar, clasificar y digitalizar, con el objetivo de dejar un valioso legado a modo de videoteca. Porque allí está casi todo. Y lo que no está, los interesados lo pueden solicitar.

“Todos esos aportes que me hicieron me comprometen a compartirlo cada día, para que el material sea perenne. La única forma de que esa historia no se extinga... Lamentablemente he confiado en servidores web pagos que han desaparecido. Pero sigo en la lucha de ir buscando servidores que me permitan seguir subiendo material”, explicó.

“Tenía bastantes archivos subidos en el servidor Megaupload, pero tuvo un problema legal, lo intervino el FBI y derivó en que todo eso se perdió. Si bien se titulaba ‘material indestructible’, un día me dijeron que esos archivos eran excesivamente pesados para su nube... No habían pensado que alguien subiera 19 mil partidos...”, dijo.

“Hoy solamente busco de 2015 para atrás porque el material actual está en todos lados. Tengo casi 50 mil partidos de 2015 para atrás. Mucha liga europea, muchísimo básquet universitario, todas las finales de NBA, semifinales y más desde el ´50 para acá. Y por supuesto Liga Nacional, TNA, local, selecciones de Bahía y Provincia, selecciones nacionales, Mundial 86...", concluyó.