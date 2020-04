Domingo de Ramos en tiempo de coronavirus

En los sectores de acceso de varias viviendas de la ciudad, muchos de los cuales se compartieron mediante las redes sociales, se pudo observar hoy la colocación de la tradicional rama de olivo en adhesión a la conmemoración de la Iglesia Católica.

El padre César Cordozo, de la parroquia María Auxiliadora, compartió el mensaje del Papa: "¿Qué podemos hacer ante Dios que nos sirvió hasta experimentar la traición y el abandono?".

"Podemos no traicionar aquello para lo que hemos sido creados, no abandonar lo que de verdad importa. Estamos en el mundo para amarlo a Él y a los demás. El resto pasa, el amor permanece".

"El drama que estamos atravesando en este tiempo nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve".

Durante este periodo de aislamiento, el párroco celebra las misas en vivo por Facebook mediante Parroquia María Auxiliadora, de lunes a viernes, a las 18.30, los sábados, a las 9, y los domingos, a las 11.