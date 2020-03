El mejor gesto hacia el prójimo es quedarnos en casa

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

A raíz de la nueva situación poblacional debido a la pandemia del coronavirus, la vida de las parroquias de la ciudad se encuentran impedidas de poder celebrar dentro del templo los habituales oficios religiosos.

Por tal motivo, muchos párrocos de la ciudad y del país están transmitiendo la misa en vivo por las redes sociales, como una manera de hacer llegar a los hogares la presencia de Jesús y que las personas puedan vivir su fe en este tiempo tan especial.

"Es una forma de estar en contacto con las familias, con la gente de la parroquia y brindar acompañamiento", dijo el párroco César Cardozo, a cargo de la parroquia María Auxiliadora, que emite la misa de lunes a viernes, a las 18.30, los sábados, a las 9, y los domingos, a las 11, por el Facebook del templo (Parroquia María Auxiliadora).

"Celebro el oficio en la casa parroquial y la transmito en vivo por Facebook. He tenido muy buena repercusión, con saludos, agradecimientos y ánimo para que no afloje en este servicio. Es bueno aprovechar estos medios que nos da la tecnología para llegar a los hogares”, dijo.

"Jesús nos golpea la puerta de nuestra casa para que no salgamos y continuemos nuestra vida en nuestros hogares, sabiendo que él está con nosotros, nos visita cada vez que lo necesitamos, escucha nuestras oraciones y nos acompaña en este tiempo. Él nos recuerda que quedándonos en casa es el mejor gesto que podemos hacer por el prójimo”, dijo el padre César, haciendo una descripción de la foto de perfil que actualmente tiene en su línea de whatsapp.

Oportunidades

Advirtió que por estas jornadas "estamos viviendo verdaderos desafíos, que rompen nuestras estructuras de todos los días, pero sabemos que si nos tomamos en serio este tiempo, con responsabilidad, y también con mucha humildad y obediencia ante lo que nos piden nuestras autoridades, es lo mejor que podemos hacer. En esta situación de dificultad frente a la pandemia tenemos la posibilidad de estar en casa, encontrarnos con nuestros seres queridos. Entonces tenemos que ver que, en medio de todo un tiempo de angustia, hay oportunidades, cosas buenas que se pueden vivir".

"Es el momento del encuentro de la familia. La rutina, el trabajo y muchas obligaciones hace que las personas no se puedan encontrar con la familia. Muchas veces cuesta hacer vida de hogar y es uno de los grandes reclamos. Hoy, podemos estar en casa. Puede ser un momento para fortalecer relaciones entre los esposos, entre los padres y los hijos, entre los hermanos. En conclusión, encontrar caminos buenos en medio de este tiempo complicado”.

"Debemos mantener la paz. Es difícil porque se 'ponen sobre la mesa' nuestras cosas, nuestra manera de convivir, los tratos, y en medio de todo eso hallar los caminos de reconciliación, diálogo, escucha, de compartir y de vivir cosas juntos, que antes no se vivían o sólo se hacían en una fiesta o encuentro. Ahora está la oportunidad en casa todo el día y hay que sacarle algo bueno a todo esto”.

Agregó que el hecho de compartir la misma juntos, es una forma de rezar en familia. También hay otras iniciativas como el rezo del Vía Crucis, del Rosario, y Adoración frente al Santísimo. "La fe y la oración nos fortalece".