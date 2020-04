La Rocca: “Ojalá sigamos jugando y se termine este campeonato”

Hasta la llegada de la pandemia del coronavirus, Villa Mitre disfrutaba de un gran presente en el Federal A de fútbol. Puntero de la Zona 2 del Federal A y con un invicto de 13 partidos, el elenco que conduce Carlos Mungo se ilusionaba con dar el salto de calidad, sin embargo llegó el parate obligado y la parte deportiva pasó a un segundo plano. Hoy, a casi un mes del último partido oficial, el presidente de la entidad Juan José La Rocca se refirió a la posibilidad de ascenso, sin dejar de destacar al recurso humano que tiene la institución tricolor.

“Hay muchas conjeturas de cómo proseguirá la competencia, sobre todo del lado del periodismo, pero dirigencialmente todavía no hay nada. Nos despedimos cuando se suspendió el fútbol con el deseo de que le vaya bien a nuestras familias y amigos y salir bien parados. Seguramente, una vez que podamos sortear todo esto, las autoridades del Consejo Federal se juntarán y determinarán qué hacer. Ojalá sigamos jugando y se termine este campeonato”, destacó.

“La última vez que hablé con la dirigencia del Consejo fue antes del partido con Independiente (finalmente suspendido por Copa Argentina) y luego se paró todo el fútbol. Pero, hoy por hoy, estamos abocados a cuestiones que van más allá del fútbol”, añadió.

--Lo que es indudable es que la ilusión de todo Villa Mitre era muy grande.

--Estamos contentos con el campeonato que estamos haciendo. En un torneo difícil, largo, interesante y muy competitivo y que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y sinceramente estamos muy bien. Realmente no sé lo que puede pasar después de este parate, incluso es hacer futurología; pero hay que pensar en el día a día. Si se arranca en diez días será una cosa, si se arranca en veinte días será otra y así sucesivamente. Pero todo esto dependerá de las próximas reuniones y de los consensos.

“A pesar de que parezca mucho el tiempo transcurrido del parate, recién llevamos poco tiempo. Seguramente, la decisión que se tome no va a estar dentro del reglamento inicial, pero confiamos en que las autoridades van a tomar las mejores decisiones. Ojalá que podamos seguir compitiendo y que esto de la pandemia sea sólo algo menor”, agregó.

--¿Qué mirada tiene sobre los delineamientos del fútbol nacional?

--Empezamos de arriba hacia abajo. Con la llegada de Tapia (Claudio), el fútbol tuvo muy buenos resultados. Algunos se habrán sorprendido y otros no tanto, pero desde la muerte de Grondona (Julio) para acá, pasaron muchas cosas negativas. Y hoy, teniendo en cuenta la Superliga y la Selección, hay un equilibrio económico y me parece que la gestión es muy positiva.

“Villa Mitre es Consejo Federal, es “tovigginista” (sic)… Estamos alineados absolutamente al Consejo Federal, Villa Mitre tiene peso propio desde hace 25 años y nuestra construcción dirigencial fue siempre desde lo institucional. No tenemos ambiciones y demasiadas exposiciones personales dentro del Consejo, pero somos muy fuertes institucionalmente ya que Villa Mitre es uno de los primeros que comenzó a jugar esta clase de competencias.

--Por lo que expresa, parece estar muy conforme con la bajada de línea dirigencial desde AFA.

--Estamos alineados con la gestión de Tapia y Toviggino. No es una relación de amistad, sino de respeto. Creo que se mejoraron muchas cosas en el fútbol nuestro. Hace 4 o 5 años atrás, era imposible pensar en una fecha establecida para el comienzo del campeonato. Nos anunciaban los campeonatos en agosto y comenzábamos en septiembre. Como también lo era pensar en cobrar siempre en término como sucede ahora o en un campeonato con 15 equipos por zona cuando nos cansábamos de jugar siempre con los mismos.

“Se mejoró mucho el fútbol del Interior. Es un campeonato interesante y, más allá de la actualidad de Villa Mitre, es positivo este cambio que se dio en nuestro fútbol, sobre todo desde el Consejo Federal”, amplió.

--En este tiempo de parate, ¿puede haber recortes de sueldos como pasa con otras instituciones?

--Tenemos que dividir las realidades. Los jugadores del fútbol profesional cobran muchísimo dinero, mientras que los chicos del ascenso cobran un salario como para vivir y no se pude pensar en grandes recortes. Villa Mitre, hoy por hoy, tiene pago febrero y, a partir de ahora, iremos buscándole la vuelta para poder cubrir las necesidades de cada uno. Por eso, los recursos que ingresan están relacionados a alguna cuota de AFA o auspiciantes, que también tienen sus problemas. Y en base a eso, pretendemos salir lo mejor parado posible porque vamos a seguir honrando nuestras deudas. No estamos pensando en recortarle el salario a nadie.

Primero su gente

La Rocca destacó el esfuerzo de la dirigencia para poder cumplir con las obligaciones hacia los empleados del club y pidió el esfuerzo de la masa societaria.

“Hoy, lo que más nos preocupa es ver cómo podemos cumplir con las obligaciones hacia las personas. Los clubes no están ajenos a la situación que vive el país y la preocupación es grande. Pensar en dejar a alguna persona sin los mínimos recursos no tiene revancha. Hoy no hay posibilidades de ir buscar trabajo en otro lado o generar otras cosas. Estamos abocados a esta tarea difícil para todos los clubes, que es poder cumplir con nuestras obligaciones”, confesó.

“Y lo que pretendemos como entidad es que, en este parate, se pueda seguir pagando nuestra cuota social y las cuotas de las actividades, sobre todo para ser solidarios y mantener la estructura que teníamos antes de todo esto”.

Más allá de la pelotita

“Tenemos que ser muy solidarios porque hay situaciones muy complicadas. Estamos ante un escenario social muy difícil donde todos vamos a tener que ceder un poco, donde tendremos que ser muy creativos y hablar muchísimo. Tenemos que salir todos juntos y de la mejor forma que podamos, pero sabemos que va a ser duro por todos los compromisos que asumimos”.