Novak Djokovic y Rafael Nadal, juntos en el "partido" más importante del momento

El serbio Novak Djokovic, Nº1 en el ranking ATP, se sumó a la iniciativa solidaria "La Cruz Roja Responde", impulsada por el español Rafael Nadal,, con el objetivo de recaudar fondos para combatir los efectos del coronavirus.

"Muchas Gracias por al contribución a la campaña de ayuda a los más necesitados en la lucha contra el coronavirus. Acto de clase. Hvala Nole !!!, publicó Nadal en su cuenta de la red social twitter.

Djokovic y Nadal, los dos mejores tenistas de la ATP, se enfrentaron en 55 ocasiones, en los torneos más importantes del mundo y en todas las superficies, con una leve ventaja del serbio con 29 triunfos contra 26 de "Rafa".

A huge thanks to @djokernole for the contribution to the #nuestramejorvictoria campaign helping those in need in the fight against Corona Virus.

Class act 🙌🏻👏🏻 Hvala Nole! pic.twitter.com/ypnRPHIZAd