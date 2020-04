Sporting: el “Topo” ya está recuperado, ¿y el otro delantero que llegó como refuerzo?

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

¿En qué andan los equipos de la Liga del Sur? Todos en la misma: planes de trabajo diseñados por los distintos preparadores físicos y jugadores cumpliendo con esa rutina, diaria o semanal según el caso, en sus respectivos hogares.

En medio de la tensión y la falta de actividad futbolística que genera el aislamiento social, preventivo y obligatorio, a causa de la imparable pandemia del coronavirus, Sporting se puede dar el lujo de esbozar una sonrisa entre tanta incertidumbre.

El rojinegro de Punta Alta sigue recuperando jugadores lesionados. Mejor dicho, a dos “figuritas” de peso, a esos delanteros donde los hinchas depositan tanto sus esperanzas como sus ahorros: Mauro Sabatini y Alejandro Delorte.

El “Topo” se recuperó de una luxación de clavícula y, si hoy comenzaría el torneo de la Liga, estaría en condiciones de saltar a la cancha.

“Por suerte no sufrió una quebradura como se informó en un primer momento, y cuando arranque la competencia podrá ser de la partida. Si el certamen se hubiese iniciado en tiempo y forma, es decir en condiciones normales, el “Topo” se hubiese perdido las tres primeras fechas”, señaló el DT rojinegro Rodolfo Cuello.

También opinó el picante atacante por el que los seguidores del “sangre y luto” hicieron una campaña para recaudar fondos y comprarle el pase (que pertenece a Comercial): “me quedó la clavícula un poco levantada, como fuera del lugar, aunque el médico me dijo que cuando empiece a mover, a entrenar con mayor intensidad, los huesos se van a acomodar. Así que estoy tranquilo porque no me duele”.

El otro punta de lanza en la ofensiva de Sporting es Alejandro Delorte, quien en plena pretemporada sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna derecha.

“Después de la lesión lo operaron enseguida, aunque el `Flaco’ se encuentra recién en la primera etapa de su recuperación. Si todo anda bien, podrá hacer fútbol de acá a siete meses. Ojalá lo podamos contar para octubre o noviembre, pero lo veo difícil”, declaró “Fito” Cuello sobre la mala suerte que persigue al “lungo” de Cabildo.

Pidió aclaración. En la nota publicada el sábado que pasó, en su edición impresa y también en La Nueva. web, Walter Linares, jugador emblema de Sporting, hizo mención a que su trabajo como repartidor de carne en un camión frigorífico se extiende de lunes a sábado de cada semana, aunque en realidad cumple con dicha tarea “día por medio y solo cuando lo necesitan”.

“Es una changa que hago dos o tres veces por semana”, expresó el “Pato”, quien pretende que su “laburo” nuevo no le ocasiones trastornos ni inconvenientes personales.