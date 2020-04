"Hay que seguir en la cuarentena", dijo el director del Privado del Sur

El director del Hospital Privado del Sur, Oscar Arias, dijo esta tarde que "hay que seguir en la cuarentena porque no hemos llegado al pico, que va a ser para mayo o para junio", en medio de la pandemia de coronavirus en el mundo.

"La medida de la cuarentena creo que fue acertadísima. Se está haciendo difícil, por la situación económica. Creo, personalmente, que hay que seguir en la cuarentena porque no hemos llegado al pico que va a ser para mayo o para junio. Trataría de no salir totalmente de la cuarentena, sí en forma programada", afirmó en el programa Hechos de radio por LU2 Radio Bahía Blanca.

Arias contó que en el Privado van "por los 23 o 24 casos internados en calidad de sospechosos, y algunos casos que ya venían positivos derivados por médicos externos del hospital. Tuvimos 5 casos positivos, 2 de ellos permanecen internados. Ningún caso ha sido grave".

"Nosotros nos hemos guiado por los normativas que fueron saliendo de forma sucesiva. Hubo días en que cambiaba la definición de casos sospechoso permanentemente. No hemos tenido por el momento, salvo por un par de enfermeras, personal que haya tenido síntomas. Afortunadamente también dieron negativo".

Sobre el HAM

"Conozco perfectamente cómo se trabaja en el HAM, porque fui director. Yo me saco el sombrero. Han tenido esta circunstancia, le podría haber pasado a nosotros o cualquier otro hospital. El tema es que el virus es tan contagioso que cualquiera de nosotros nos podemos contagiar en cualquier lugar", afirmó Arias.

"Somos personal que se dedica a atender la salud de la población, no somos genios ni dioses. Seguimos el protocolo dentro de lo posible y tomamos las medidas de seguridad, no solo con el coronavirus. Hay una cantidad de afecciones que requieren también aislamiento y control. En mi criterio, no empaña en absoluto. No creo que haya habido fallas en ningún protocolo", aseguró.