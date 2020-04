El bahiense que se recuperó y ahora recauda fondos para hospitales públicos

El reconocido odontólogo Matías Anghileri, uno de los bahienses recuperado de coronavirus, señaló esta tarde en diálogo con el programa Hechos de Radio, que se transmite por LU2, que se encuentra "bien, recuperado físicamente" y se refirió a la campaña que inició para recaudar fondos a beneficio del Hospital Muñiz de Buenos Aires y el Hospital Penna de Bahía Blanca, instituciones donde estuvieron alojados junto a su hermano Leandro, quien también contrajo el virus y se recuperó.

"Me dedico no solo a la odontología, sino también a dar conferencias, por lo que dije que de alguna manera tengo que devolver un poco de todo lo que me han dado. Por lo que decidí hacer weinar, una clase virtual por zoom con un fin solidario. Es una clase de ortodoncia que se dictará el viernes próximo a las 14 y donde todo lo que se junte -ya que tienen que pagar 1001 pesos o 11 dólares- se donará al Hospital Muníz y al Hospital Penna", abrió.

Anghileri se mostró asombrado por el apoyo.

"Se está inscribiendo gente de todo el mundo y lo más emocionante es que me llegan los recibos de transferencia de ayuda que hacen personas que no son odontólogas y quieren ayudar y acompañar en esta causa", dijo.

En base a esto, señaló que abrió la página www.ayudarescurar.com.

"Allí se ingresa y tienen los datos de transferencia que van directamente a la Asociación Cooperadora del Hospital Penna o a la Fundación del Hospital Muñiz. Con esto podemos colaborar a salvar una vida", comentó.

A su vez, contó que su hermano "Leandro está muy bien, también con los dos test negativos, por lo que solamente está con la cuarentena obligatoria".

Matías y Leandro recibieron la noticia de tener COVID-19 a su llegada a Buenos Aires, procedentes de Madrid, donde habían estado realizando una conferencia.

"Doy conferencias por todo el mundo, el 2 de marzo tenía un curso en Moscú y luego otro en Madrid, lugar donde creemos con mi hermano que nos hemos contagiado. Allí, la situación ya estaba avanzada. Llegamos a la Argentina el 15 de marzo y en Aeroparque nos hicieron el protocolo. Al ver que había síntomas nos llevaron al Hospital Muñiz, donde quedamos internados", recordó.

Anghileri estuvo inicialmente alojado en terapia intensiva, "totalmente aislado, con un un cuadro asmático que complica el virus de base, con 39 grados de fiebre que no bajaban, con manchas que aparecían en las radiografías, conectado e inmovilizado".

"Me preguntaba si iba a poder volver de todo esto. Sabía que me tenía que curar porque debía volver a ver a mis hijos y mi familia. Destaco la actitud positiva de los médicos, pero enfrentamos a un virus que no sabemos cómo trabaja, cómo afecta y por qué razón morían algunos pacientes", añadió.

A su vez, recordó un episodio complicado con un vuelo aéreo y sostuvo que, en este caso, tuvo más tiempo para pensar.

En su relato sostuvo que ya "en Bahía estuvimos aislados con mi hermano unos 15 días más, hasta que tuvimos dos test seguidos negativos para ser dados de alta. Cuando abracé a mis hijos dije que ya tenía todo lo que quería. Mi prioridad número uno es estar con mi familia, no ejercer de odontólogo. Tuvimos la posibilidad de ver el futuro y volver al pasado, al estar en España con todo cerrado y volver a la Argentina con todos en la calle. La gente no termina de entender que esto es fuerte y todavía la ola no llegó".

Por último, señaló que "el reencuentro con mis hijos fue emotivo y fue un quiebre en mi vida. Mis hijos de 10 y 7 años, después de estar 45 días sin verte y se acercan te abrazan y lloran, y ahí uno no logra comprender cómo trabaja la cabeza de ellos. Allí me quebré, porque es lo más importante que uno tiene en la vida. Siento que ellos sufrieron y lo demostraron con ese llanto".